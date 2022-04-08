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大陸 大陸焦點 特派現場

美若踩陸最後紅線　軍事專家：解放軍做好軍事鬥爭準備

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 確診前傳出有意訪台，消息一出引起北京敏感神經，強烈表達抗議，「後果一切美方自負」。中外媒體和大陸學者也分析，假設裴洛西一但成行，將造成中美關係非常大衝擊，只會把事情搞更糟糕，美國挑釁不斷加碼的結果是，「解放軍抓緊時間做好軍事鬥爭準備」。

為何陸方介意裴洛西可能訪台？首先，此行為已經抵觸中美三個聯合公報和一中底線，美眾議院議長是華盛頓三號人物。25年前，美時任眾議院議長金里奇於1997年率團訪台，會晤當時前總統李登輝；2019年，美眾議院前議長瑞恩曾赴台參加「與台灣關係法」立法40週年紀念活動；假設裴洛西確診痊癒後，還是有意訪台，這將是25年來首位打破現狀的美眾議院議長。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲「台灣問題」成為中美角力戰場。（圖／CFP）

針對裴洛西確診前有意訪台消息，陸官媒《環球時報》報導引述多位大陸學者看法。外交學院教授李海東認為，儘管拜登政府作出堅持「一中原則」和不支持「台獨」承諾，美國對華政策的欺騙性、兩面性老毛病暴露無遺。

李海東說，「出台『台灣旅行法』，對台『六項保證』入法，以及美國議員、官員不斷竄訪台灣等，可以說明美國對台政策已經出現很大變化，美方承諾的一個中國政策內涵已經與以往不同。」

中國人民大學副教授刁大明表示，作為民主黨同僚，拜登對裴洛西訪台的默許，是美國對一個中國政策承諾的違背。「美國自以為很高明，認為佩洛西的台灣之行將增加與北京對話的籌碼，實際上他們什麼也做不了，只會把事情搞得更糟。」

「大國無戲言。」軍事專家宋忠平說，如果美方一意孤行，中方必定採取有力反制措施，首先是解放軍的演訓活動，「美國挑釁不斷加碼導致的一個結果是，解放軍抓緊時間做好軍事鬥爭準備」。

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