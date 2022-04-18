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立委考察金門戰備　江啟臣：96台海危機「戰爭邊緣」印象最深刻

▲▼召委江啟臣帶領「國防外交委員會」立委，考察金門。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲召委江啟臣帶領「國防外交委員會」立委，考察金門。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

法院外交及國防委員會18日赴金門考察「兩棲偵察營」等單位，由召集委員江啟臣帶隊、國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同下，考察國軍戰備整備情形。江啟臣隨後也在臉書發文表示，過去在金門服役，印象最深刻的就是96台海危機的戰爭邊緣。

江啟臣在臉書發文表示，過去是海龍蛙兵退役，今天率同立委同仁一起前往金門考察，瞭解前線國軍戰備整備情形，特別也參訪了過去的服役單位「兩棲偵察營」，勾起過往的回憶，不只是結訓必須完成料羅灣來回的長泳、隨時駕艇驅離越界漁民，但印象最深的還是96台海危機的戰爭邊緣。

▲▼召委江啟臣帶領「國防外交委員會」立委，考察金門。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

江啟臣提到，最近因為俄烏戰事傳出國安高層考慮將海龍蛙兵調至淡水河口駐守，部隊的調動部署和戰略規劃息息相關，務請國防部審慎規劃，「而我也相信海龍蛙兵的精實訓練，面對上級交付的任務，絕對都能使命必達」。

江啟臣接著提到，另外近來對岸以民用航空器、海上漁船或軍政船包圍等灰色手段侵擾我方領空和海域，相關應處更顯重要，特別要求國防部必須隨時檢討因應作為並加以反制，絕不可讓對岸得寸進尺。

江啟臣最後強調，要再次不厭其煩地提醒前線官兵注意防疫，國家安全需要各位守護，請務必落實各項防疫規定，也請國防部務必備妥防疫物資、擬妥各項應變計畫，確保官兵健康。

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