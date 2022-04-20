失戀男花4萬救感情　超扯課程「早睡隔天才會XX」更有魅力

▲大陸一名男子花四萬挽回情感，諮詢師竟然叫他「早點睡覺」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇無錫一名男子和交往一年半的女友分手，他找到一家名為「乃昔情感」的情感挽回機構尋求幫助，購買9000元人民幣課程，折合台幣約4萬，希望能挽回女友。男子上課三天驚覺可能受騙上當，因為諮詢師教他招數竟然是，「早點睡覺增加男性賀爾蒙，早上氣床才會XX，讓自己更有魅力。」

《澎湃新聞》報導指出，該名男子今年3月與女友分手，經常在某短視頻平台觀看情感類內容，無意間發現一個帳號簡介是「國家二級心理咨詢師」，並且長期更新和分享感情類話題內容。

男子循線聯繫上自稱「乃昔情感」機構的情感分析師。根據對方的要求填寫了一份個人資料表，向其詳細講述上一段戀情的情感經歷。對方稱可以挽回女友，必須購買為期45天的情感咨詢指導課，共計支付9000元課程費。

接受三天「情感諮詢指導服務」，男子發現該機構提供內容沒有任何實際效果。比如，第一天群內的老師讓他觀看一節心靈課程，並寫反饋；第二天、第三天群內的情感指導老師依舊讓他看視頻、寫反饋。

▲ 男子花四萬挽回情感，諮詢師出奇招稱「早睡增加魅力」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

「每天我不找他們，他們也不會主動來找我。」林先生回憶，有一天晚上他在群內詢問一個感情問題。當時，一位情感指導老師回覆稱，「你早點睡覺。」

男子繼續追問「早點睡覺的意義是什麽？」

對方表示，早點睡覺有助生分泌男性荷爾蒙，夜間分泌最多，早上才會XX，可以讓自己更有魅力。

看到諮詢師的回覆，男子驚覺可能受騙了，荒唐的課程一點幫助都沒有。他向該機構提出退費要求，扣除前三天的費用，剩下42天的費用退還，遭到對方拒絕。最後經過一連串追討和投訴，該情感機構才出面澄清，已經找人處理退費事宜。

目前，大陸充斥許多情感修復課程，大多收取昂貴費用，卻沒有實質效果。由於都是網路平台兜售，很容易有消費糾紛，也無法管可管，導致許多投訴案件最後都不了了之。