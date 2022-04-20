美偵察機「匿跡3小時」跟蹤莫斯科號　提供座標助烏克蘭發射導彈

▲美國P-8波賽頓（P-8 Poseidon）反潛偵察機。（圖／美聯社／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）日前遭烏克蘭軍隊以2枚反艦飛彈「海王星號」擊沉。英國媒體指出，在莫斯科號被擊中之前，有架美軍偵察機在黑海持續跟蹤數小時，確認座標位置後回報給烏軍，才順利擊沉莫斯科號。

根據《泰晤士報》報導，美國一架P-8波賽頓（P-8 Poseidon）反潛偵察機從義大利起飛，在莫斯科號被襲擊之前，持續在黑海上空飛行監視，最後將座標位置提供給烏軍，讓烏軍成功發射反艦飛彈將它擊沉。

▲俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，偵察機從西西里島的美軍西哥奈拉海軍航空站（Naval Air Station Sigonella）起飛，在抵達黑海海岸線之後，就將追蹤器關閉匿跡近3小時後，訊號才再次出現在追蹤網站Flight Radar 24上面。航空數據分析師史密斯（Amelia Smith）表示，襲擊發生當天，出現在黑海海域的美國飛機比平常還要多一些。

成功擊沉莫斯科號的「海王星號」是烏克蘭基於蘇聯時期的設計，重新開發的反艦導彈，其發射裝置安裝在海岸線的軍車上，據戰略與國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）表示，海王星號的導彈射程可達175英哩（約281公里）。

美國防部拒絕證實是否透過提供數據幫助烏克蘭軍隊進行攻擊，消息人士回應，「為了保持我們對北約東翼的支持，我們已經在羅馬尼亞海岸進行了有限的空中巡邏，但不會透露詳情。」

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