俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

▲俄羅斯軍隊被拍到開坦克輾過自家傷兵。(圖/翻攝自推特@worldonalert)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭至今近6周,過去曾傳出一名俄兵疑似情緒崩潰,開坦克輾過所屬部隊的上校指揮官,造成對方傷重不治。然而,現在又流出一段影片顯示,一名俄兵躺在地上,雖然看似已經受傷但仍在移動,此時旁邊卻開出一輛俄軍坦克,直接把自家大兵輾過,目前尚不清楚這名士兵的傷勢或詳細狀況。

Russian tank runs over Russian soldiers by mistake.



It happens more often on the battlefield than you would think. pic.twitter.com/RaIm9QIMi0