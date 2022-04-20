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華視誤報「共軍襲台」　文化部長李永得致歉：絕不應發生的錯誤

▲▼華視主播第一時間向觀眾道歉。（圖／翻攝自臉書／華視）

▲華視主播第一時間向觀眾道歉。（圖／翻攝自臉書／華視）

記者林育綾／台北報導

華視新聞今（20）日跑馬燈誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾恐慌，也紛紛截圖湧入官方臉書批評，對此，文化部長李永得表示，「這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉，除要求華視立即提出事件報告，並應深切檢討，絕不得再犯。」

華視今早出現一連串快訊字幕畫面，包括「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸 設施 船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等字樣，一度引發民眾恐慌，後來有民眾打去新北市詢問，才得知是虛驚一場，是由於日前進行防災影片及新聞跑馬模擬，未將內容清除，不慎誤植。

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針對華視新聞跑馬燈資訊誤植新北市災害防救演習內容一事，文化部長李永得表示，「這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉，除要求華視立即提出事件報告，並應深切檢討，絕不得再犯。」
 
文化部表示，據華視所提報告，事件是因昨日進行防災影片及新聞跑馬模擬時，更改跑馬文字訊息存放路徑，於模擬結束後，未將電腦路徑更改回原路徑，且今日播報時，又未再次確認，以致誤播模擬之跑馬訊息。華視已要求此事件相關人員提出檢討報告，並將進行人員懲處。

▲▼誤報「新北市被導彈擊中」華視道歉。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

▲華視誤植「新北市遭共軍導彈擊中」，隨後向民眾道歉。（圖／翻攝自華視新聞）

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