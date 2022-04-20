10年輕男女搞爛台東民宿！嗨玩「你丟我砸」　他直接尿在戲水池

▲遊客脫序戲水池便溺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市郊一家民宿，假日有10位來自北部的年輕遊客包棟入住，不料隔天退房時，業者卻發現拖鞋，冷氣遙控器不見，還有房門破損，鑰匙斷裂的情況，調出監視器後發現更離譜的情況，這群遊客酒醉後竟然直接在戲水池上浭溺，脫序的奧客行為，讓業者看了好無奈。

監視器畫面可以看到，幾名酒醉走路搖搖晃晃的年輕人，走進戲水池旁嘻嘻哈哈，其中竟有男生忍不住尿意，直接站上戲水池上方，拉起褲子就往水池裡排洩，另一位也想如炮製，結果被同伴搞笑阻擋，直接就跑到旁邊的更衣室，在洗手檯上就玩了起來，脫序行為讓業者看了直搖頭。

更讓業者心酸的是，自己辛苦維護民宿的住宿品質卻被破壞，不只房門被打破一個洞，鑰匙整根斷裂，冷氣遙控器還有拖鞋都不翼而飛，查看監視器才發現酒後這群年輕人竟然玩起你丟我砸的遊戲，把物品亂丟最後找不到。

這家位在台東市郊的民宿，有4個房間，16日有10位年輕男女遊客，以12000元包棟入住，隔天要退房前，業者發現民宿亂糟糟才會調出監視器，發現這些遊客的離譜行徑，業者說，戲水池雖雖然固定有清洗和消毒，但是被人無故搞破壞，下一波入住的遊客難免心裡會怪怪的。

年輕遊客事後也坦承行為不對，也和他表達願意照價賠償，業者低調同意之餘，也希望遊客出來玩雖然要開心，但是也要體恤旅宿業者的辛苦。