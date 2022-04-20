姓「商」！女大生怨「常被聽錯」惹誤會　網加碼列「這些」特殊姓氏

▲女大生因特殊姓氏常「吃悶虧」。（圖／達志示意圖）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣旅遊景點的紀念品店，常可見到販售「百家姓吊飾」，是許多人小學生戶外教學必買的紀念品，不過如果是特殊姓氏往往很難找到。一名女大生就抱怨表示，因為自己的姓氏很少見，不論在訂位或者課堂上，都會遇到很多的困擾，沒想到意外釣出不少擁有特殊姓氏的網友互吐苦水。

一名女網友在Dcard以「特殊姓氏的困擾」為題發文，表示自己姓「商」，查過資料發現全台好像不到2000個人姓「商」，特殊的姓氏讓她在訂位時常常讓店員聽不懂，導致到場後發現查不到訂位資料，報完電話後只好默默接受被店員「改姓」成張小姐，使原PO無奈表示，「好…算了，隨便啦，我就是張小姐」。

此外，因為少見的姓氏，還是學生的她在課堂點名時，反而容易受到老師的特別關注，時常被問「什麼妳姓商」？還詢問姓氏的由來，而後上課也很常被點到，讓她十分無奈。

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不過原PO也表示，特殊姓還是有好處的，她舉例有次幫客人點錯餐，被客人怒嗆要去客訴她，「問我姓什麼，我就說我姓商啊，他聽不懂就默默不說話，啞巴吃黃連。」讓原PO直呼：這是特殊姓氏最讚的影響了，超棒的！文末她也表示現在自己學乖了，「後來留訂位資料都會亂留，一次張小姐；一次陳小姐，就不會再搞烏龍查不到訂位資料了。」





▲釣出不少罕見姓氏的網友。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出引來許多罕見姓氏的網友在底下簽到，並分享因姓氏特殊發生的烏龍及趣事，「我姓強 常常被認成張。」、「我身邊親戚很多姓買的，沒錢又愛買東西的買。」、「我姓左 常被誤會為卓。」、「我姓簡 同學都喜歡用台語招呼我過來。」、「上古八大姓的姚～祖先是舜帝的樣子，不過電話訂位都會被聽成楊小姐。」、「我女友姓辛，她也覺得每次被問很煩。」、「我朋友姓盛 到底是念盛還是念盛？」、「我奶奶姓南，所以如果我爸改姓南，我也可以改叫南子漢惹！」。