外媒指中共被迫修改攻台劇本　邱國正坦言「一定會有改變」

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，有熟稔兩岸事務的官員分析，中國國家主席習近平為轉移國內壓力及完成歷史任務，極有可能佔領金門等離島；日媒也指出，中國大陸將被迫修改攻台劇本。對此，國防部長邱國正20日坦言，俄烏戰爭給各國都帶來啟示，「它一定會有改變，我們持續在研究、研擬」。

立法院外交及國防委員會20日繼續審查「111年度中央政府總預算案附屬單位預算」關於國防部主管非營業基金，邱國正會前受訪時表示，俄烏戰爭給各國都帶來啟示，「包含我們，敵方也不意外」，國軍持續密切注意。

邱國正說，以前他在很多場合都表達過，各國的案例、例子都有很好的機會，國軍也會把握機會，「它一定會有改變，但怎麼改變，我們持續在研究、研擬」，至於打不打外島、打不打本島，國軍的主要任務就是戰訓本務，「我們防就防這個，我們持續不斷」。

另外，美國《防務新聞》（Defense News）報導，中共在山東省沂源縣山區擴增遠程預警雷達，應可探測數千公里外的飛彈發射動態，且類似的設備不只一處，探測範圍應可覆蓋台灣、日本和南韓等國。

對此，邱國正先是反問，「它有哪樣武器，不涵蓋台灣的」，並強調不管是飛彈或各方面，這都是國防部要注意到的，國軍持續會注意。

近期有官員分析，習近平在年底20大延任後，假設未符合中國國內期待，經濟民主問題叢生，會面臨歸責及民怨，屆時習近平將做兩件事，包括對內更加高壓，一切須配合習核心、習思想，以及用歷史任務堵住外界質疑，對外會更冒進，「既然香港問題解決，下一個輪到台灣」。

根據《日本經濟新聞》報導，一名資深的共產黨員坦承，看到俄軍陷入苦戰的現狀，黨內受到很大的衝擊，綜合中國軍方消息人士和日本安全專家的分析，中國的犯台劇本也和俄羅斯一樣，設想在短期間內速戰速決。