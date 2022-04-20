網列5大職業「嫁他們最慘」！女律師揭致命共通點：還有1職業別碰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

網搜小組／閔文昱報導

TikTok上專門處理離婚協議的律師@Jettiegirl28日前表示，女性結婚時應該避免丈夫是來自消防員、警察、軍人、外科醫生和飛行員這5個職業，因為從事這些工作的男生較有聲譽也較為自戀，引發關注。對此，律師李怡貞指出，這5種職業的共同點就是作息排班都不正常，但還是有不少家庭幸福美滿的例子，因此她也揭露了真正不能嫁／娶的職業。

經常在臉書評論時事的律師李怡貞19日發文表示，她看到一篇文章的說法，認為男人5種職業不能嫁，「說是根據多年來的從業的觀察，建議女性結婚時最好避免另一半從事以下這5種『高度自戀傾向』職業：消防員、警察、軍人、外科醫生與飛行員。」

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李怡貞指出，這樣的說法有點以偏概全，因為這5種職業也是大多有家庭幸福美滿的例子，前提是他們回到家裡其實就是完全脫掉職業的外衣以及身分，「真要說這5種職業的共同點就是作息排班都不正常，上班時間不固定，所以大多家庭生活只能靠太太獨立精神支撐，但是只要老公一回到家中就全力支持太太，該給的錢不手軟，該洗的屎屁自主洗，總還是會有個美滿的生活。」

李怡貞透露，真要說不能嫁或娶的職業，她以自身以及她配偶的「個人經驗」，認為這個職業「應該就是律師吧！」至於原因為何，她則不願多說，只稱「這種事情，自己去嫁／娶，才能體會。」

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