本土暴增！快篩陽性「1922打不通」　蔣萬安：別讓民眾求助無門

▲孩童染疫重症死亡首例，蔣萬安呼籲深刻檢討避免憾事重演】。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，指揮官陳時中表示，這段時間疫情快速增加，若衛生單位來不及通知或通知稍微延誤時，民眾可自主應變。面對有民眾反映快篩陽性「1922打不通」，國民黨立委蔣萬安表示，這涉及人力盤點、輕、重症判斷與分流，別讓民眾求助無門、或者是讓醫療量能不堪負荷事件再度發生。

蔣萬安表示，國內首例兒童染疫的兩歲小男童，昨晚不幸離世了。還在隔離治療中的雙親，只能穿著隔離衣，在病床前和心愛的小寶貝道別，自己也是兩個孩子的爸爸，看到這樣的消息，除了痛心、不捨，更希望政府能好好檢討這次事件中的疏失，不希望再有下一對傷心的父母，需要面對失去孩子的悲慟。

蔣萬安指出，台大兒童醫院黃立民院長和他提到，目前兒童染疫案例非常多，隨著疫情持續升溫，未來染疫人數勢必大幅增加，5歲以下的小朋友一旦感染Omicron病毒，倘若引發腦炎，未來產生後遺症也會較多

蔣萬安認為，政府必須儘快盤點兒科醫療資源，簡化送醫流程，甚至訂出兒童就醫指引，讓家長知道兒童染疫的症狀、染疫後發生緊急狀況發生時該如何求助，避免憾事重演。

此外，針對今天指揮中心宣布，將啟動全國輕症居家照護管理，蔣萬安也有兩點建議，希望指揮中心儘快規劃改善。

第一，加強宣導以防範居家照護期間發生「家戶感染」。目前兒童疫苗尚未開打，我國高齡長者疫苗施打率還有待提升的狀況下，一旦發生「家戶感染」，也就是家人染疫，傳染給同住的長輩、幼兒，可能造成重症死亡率大幅提升，後續要加強宣導如何避免、降低家中出現「家戶感染」的作為。

第二，確診數爆量，民眾求助不能無門。今天辦公室接獲民眾來電，表示因為曾和確診者有密切接觸，打1922通報專線卻打不通；也有民眾居家快篩呈現陽性，打1922不是叫他改打1999，不然就是留下紀錄會再通報相關單位。

蔣萬安表示，如果居家隔離的民眾身體有異狀必須緊急送醫，他到底要打1922、1999還是119，可以立即獲得妥適的協助？這涉及人力盤點、輕、重症判斷與分流，別讓民眾求助無門、或者是讓醫療量能不堪負荷事件再度發生。

蔣萬安說，歷經2年的防疫，民眾都很期待能回歸正常生活。面對往後幾個月的變局，世界各國的經驗可以成為我們的借鏡。政府應該務實面對、積極做好準備，才能重拾民眾信心，帶領大家度過疫情難關。