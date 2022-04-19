再現溫馨幸福　“嘉”內的公公婆婆“藥”您漂亮的回憶

▲嘉南藥理大學邀請銀髮族，與環境永續學院及粧品系學生同樂，透過同學們現場為社區長者化妝、設計婚紗造型及拍攝婚紗照，讓阿公、阿嬤們再現當年結婚時的溫馨幸福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



嘉南藥理大學19日再度來到台南市安南區城西社區，舉辦「“嘉”內的公公婆婆，“藥”您漂亮的回憶」活動，邀請當地銀髮族，與環境永續學院及粧品系學生同樂，同學們為長者化妝、設計婚紗造型及拍攝婚紗照，讓阿公、阿嬤們再現當年結婚時的溫馨幸福，彷彿穿越時空隧道，重溫青春的美好，氣氛相當感人。

嘉藥環境學院投入教育部大學社會責任實踐 (USR)「永續安南環境生態與綠色產業」計畫已經超過兩年，陸續與城西社區(舊稱港仔西)發展協會合作完成特色遊程規劃、社區彩繪及愛心義剪等項目，19日再度由計畫協同主持人環境學院院長劉瑞美、藥理學院粧品系陳盈如及林美惠老師，帶領學生團隊一同前往城西社區，為長者們設計彩粧、穿戴婚紗及拍照，藉由拍攝婚紗重溫往日甜蜜喜樂的氛圍，讓長者們擁有愉快且豐富多元的美好記憶，留下幸福的回憶。

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郭恭安阿公跟黃鳳月阿嬤今早第一對抵達，選了旗袍跟白紗，特別想穿水水在自己的故鄉留念！郭阿公說，很多天前就很期待，一早來看到老師準備好多禮服來讓大家挑，覺得學校很用心。年近90的郭黃連足阿嬤表示，事隔60多年再穿婚紗來拍下水水的樣子，這樣珍貴的時刻讓她無比開心，今天粧品系同學跟老師幫她挑了粉紅色的婚紗，非常突顯她的髮色跟膚色，讓阿嬤年輕不少！

該校粧品系吳牧憓同學第一次參與社區服務就來幫阿公阿嬤上妝，技術上有極大的挑戰性，無論是皮膚的水嫩或皺紋都是課堂中學不到的實作經驗，特別是幫阿嬤們完妝後看到他們開心滿意的笑容，更加體會到滿滿的成就感跟感動！

環境學院院長劉瑞美表示，嘉藥環境學院長年與執行USR計畫，持續與在地合作進行社區營造及地方觀光經濟開發，希望能讓遊客能輕鬆的認識城西里的特有景點、生態物種、粿品特色製程及海鱻風味餐，期待為這個地處偏遠、城鄉差距大、人口外流嚴重的社區創造更多活力，吸引更多遊客一同來體驗環境美、人文更美的港仔西文化。