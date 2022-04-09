　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Get女星生活！HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲HEBE私底下把日子過得多彩多姿。（圖／擷取自HEBE IG

消費中心／綜合報導

一舉一動備受矚目的HEBE田馥甄，不僅是在工作上發光發熱，私底下的她也把日子過得多彩多姿，更常在社群上分享專屬的「田式生活哲學」。HEBE曾說過：「我確定我是幸福的，把日子過得很好」，這樣篤定的態度源自她認真的生活，想和HEBE一樣享受每一個當下其實很簡單，只要留意每一個能療癒自己的機會，就能朝著幸福道路邁進。

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲身邊充滿淡淡香味，就能隨時感到幸福。（圖／蘭諾提供）

讓HEBE體會到幸福的關鍵就在於「時刻感受事物的細節」，像是運動時盡情揮灑的汗水、親手完成蛋糕的成就感、登山攻頂看見的難得風景等，甚至是再平常不過的洗衣家務，也能成為HEBE幸福感的來源。她會在洗衣時，使用Lenor蘭諾衣物芳香豆，洗過的衣服就會帶著長達12週的幸福香氣；無論任何場合的穿著都被香氣圍繞，隨時自帶香味就是HEBE保持幸福感的秘訣，讓她自信宣示：真正的幸福存在於生活的每一秒。

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲Lenor蘭諾衣物芳香豆新上市的2款新香，分別是「青檸紫羅蘭」以及「甜柔麝香」。（圖／資料照，下同）

Lenor蘭諾衣物芳香豆除了甜花石榴香、清晨草木、晨曦玫瑰這3種最受喜愛的香氣之外，新上市的2款新香，分別是聞起來如大自然般清新的「青檸紫羅蘭」以及香甜水果茶般的「甜柔麝香」。5款像高級香氛由不同的香味構成多層次的前、中、後調，皆是日本調香師調製，搭配上全新包裝，視覺嗅覺雙重享受。不添加柔順劑、漂白劑，溫和適合各種織品布料，家中的毛毯、抱枕、床單都在洗滌後散發幸福香氣。

▲▼Lenor,HEBE,田馥甄,蘭諾衣物芳香豆,幸福,香氣。（圖／Lenor提供）

▲5款彷彿香水般的質感香調，打破衣物香氛的形象，讓多層次香氣陪伴生活的每個時刻。

Lenor蘭諾衣物芳香豆為日本熱銷第一(註1)，含先鎖香後釋放的「智慧鎖香因子」，能深入衣物纖維，在穿著中慢慢釋放香氣，只要在洗衣時先將衣物芳香豆倒入洗衣機中，再放入衣物、倒入洗衣精，即可持香長達12週(註2)。

▲▼ Get女星生活！HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表 。（圖／品牌提供）

▲「Lenor蘭諾衣物芳香豆」讓香氣陪伴每一刻，快跟上Hebe的幸福哲學，優雅生活天天享受。（圖／蘭諾及ETtoday資料照）。

快跟上Hebe的幸福哲學，用「Lenor蘭諾衣物芳香豆」讓香氣陪伴生活的每一刻，有了淡淡的持久香味，舉手投足都是風景。簡單的一步，讓忙碌的生活有了新鮮香氣點綴，每一天都能更幸福。

快跟上女神的幸福腳步吧 https://lihi1.com/IYnwh

註1：據品牌表示Intege資料顯示，Lenor品牌在2018.1-2021.72013~2017期間在日本織物護理市場市佔率最高。
註2：據蘭諾官方表示，摩擦衣物，即可釋放留香因子;據P&G內部實驗室測試，衣櫃儲藏情況下，留香長達12週

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／北市再爆夜店確診　柯文哲下令八大消費要打3劑、最重罰停
快訊／6確診連假遊宜蘭　19景點足跡曝光
曾與蔡英文開會　蘇貞昌自我健康監測至16日
快訊／台南確診+5足跡公布　阿財牛肉湯、鼎富發
快訊／蔡英文下令「重症求清零、輕症求控管」
快訊／花蓮增24例　6大張最新足跡出爐
快訊／張惠妹演唱會再增2確診！　北市廣發9240則簡訊
快訊／總統家人確診！　蔡英文PCR結果出爐
快訊／蔡英文隔離10+7天！　所有公開行程取消
快訊／北市+54例　12張足跡曝光！
快訊／新竹縣+9！　36處足跡曝
LIVE／北市+54例！9間酒店爆足跡　柯文哲親自說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

太心機～田馥甄私授夏日「香撩法」　隨時隨地自帶清新幸福香

【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑　販售情形一次看

年薪數百萬家庭遇中年危機時　如何走出經濟風暴？

Type R TCR廠車亮相！「賽車教父」陳俊杉主辦STS超級房車賽啟動

陳雪生盼重啟「人道小三通」　蘇貞昌：沒意識形態「不為關而關」

6000人「到檢率僅6成」！高雄娛樂場傳播鍊　再急追千名老司機

誤會大了！「圓滾哈士柴」淋濕身體變苗條帥哥　網驚：真的瘦很多

受波及！陳其邁、鄭文燦、陳時中曾跟蔡英文開會　得自我健康監測

疫情燒進台中校園！新社「2國中兄妹」確診　擴大為4校停課

還剩15天！手機號碼「931」中任2數字　波士頓龍蝦免費吃

謝金燕唱一半「舞台燈突然燒起來」！　全程直播她急喊：火爆了

跟男友差五歲！女大生被嫌「打扮像國中生」　心碎：他不跟我牽手

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

消費熱門新聞

HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

速食店連2周「8大夯品買1送1」

余祥銓30天狂甩12公斤

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑

日式風味醬油最後五天買一送一

美式賣場巧遇好物日本尪直搬2箱

超商6款抹茶新品！柚見抹茶雪酪超欠吃

超商咖啡杯變身「縮小版icash2.0」

買咖啡免費吃超商最新2款聯名麵包

頂呱呱一斤雞加碼3天！肯德基1元爽吃炸雞

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

舒經活絡！全靠「行動按摩師」

更多熱門

相關新聞

田馥甄生日當天宣布喜訊　Selina激動告白

田馥甄生日當天宣布喜訊　Selina激動告白

田馥甄今（30日）歡度39歲生日，同時高雄「一一」巡迴演唱會也在中午同步開賣，4場演唱會共4萬張門票瞬間秒殺完售，壽星本人田馥甄獲知完售消息，透過公司開心回應：「謝謝大家，這是最美好的生日禮物，期待我們高雄再相遇。」系統將進行對帳整理，下午2點半重新釋票。

為什麼受傷後　我就無法幸福了？

為什麼受傷後　我就無法幸福了？

許富凱魅力星媽也難擋！　曾寶儀爆料「明星媽媽瘋狂追星行為」曝光

許富凱魅力星媽也難擋！　曾寶儀爆料「明星媽媽瘋狂追星行為」曝光

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

2022台南甜點節人潮爆棚

2022台南甜點節人潮爆棚

關鍵字：

LenorHEBE田馥甄蘭諾衣物芳香豆幸福香氣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面