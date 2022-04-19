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交通部不撤公司化草案　台鐵基層「端午、中秋、國慶都不上班了」

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵萬人勞動節不加班。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會將於週四審查台鐵公司化條例草案，台鐵企業工會不滿因而發起五一勞動節不加班抗爭活動，估有1.2萬人響應，工會今日表示，今日決議通過啟動「民國111年端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，換言之，恐怕連端午節、中秋節、國慶日都沒有火車可搭。

台鐵企業工會今日臨時聯合理事會決議通過，正式啟動「民國111年端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，各地區分會開始預備簽署作業。工會強調，不反對台鐵改革及公司化，但交通部草率通過草案送審，要求撤回草案、重新協商，再送立法。

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台鐵工會表示，希望社會大眾明瞭，如此抗爭行動不單是抗議公司化草案忽視鐵路安全，還包含了勞工意識的覺醒，以及對抗讓民眾生活更辛苦的利益組織。

台鐵工會表示，台鐵基層背負高層造成的錯誤政策、政府卻「作賊喊抓賊」，至今還想用「道德」喊話，消費每一名擁有運輸天職使命感的台鐵人，持續壓榨台鐵員工，要求員工主動放棄行使基本勞權的權利，甚至對大家情緒勒索。

台鐵工會指出，事已至此，面對毫無誠意及誠信的政府，台鐵員工已忍無可忍，依據《勞基法》第84條，台鐵員工為公務員兼具勞工身分，拒絕加班，是身為一個人最基本的權利。

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