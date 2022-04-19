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研究揭「謎之數字」決定壽命長短！出生開始倒數3200　歸零即死亡

▲▼人類、手掌、人權。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新的科學研究可能解開人類等哺乳類動物壽命的「神秘密碼」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）是英國一家非營利的基因組學與遺傳學研究機構，其研究人員近期針對老虎、人類等16種哺乳類動物進行基因研究，結果顯示不同物種從出生到死亡的生命周期中，發生的「基因突變總次數」差不多都是3200次，只要耗盡變異的次數動物壽命也將走到盡頭。

這項被發表於《自然》期刊上的研究針對貓、黑白疣猴、狗、雪貂、長頸鹿、馬、人、獅子、裸鼴鼠、兔子、老鼠、環尾狐猴與老虎等一共16個哺乳類物種的DNA變化進行分析，也就是關於身體成長與管理的相關指令的「基因變異」。一般壽命不到4年的老鼠，每年大約經歷了800次的基因突變；狗每年基因變異次數在249次左右；獅子160次；長頸鹿99次；人類平均則為47次。

研究者之一的卡根（Alex Cagan）博士說，研究中所有物種在生命終結時基因變異次數「差不多都是3200次。」BBC報導稱，意即壽命短的動物基因突變的速度更快，也更快用光這3200次、類似「生命額度」的基因變異次數，而面臨死亡。研究人員接下來正準備將研究對象擴大至哺乳類以外的其他物種，例如壽命超過400歲的格陵蘭鯊魚等魚類物種，希望能弄清楚這種基因變化的徵象是否適用於所有的生命。

報導也提到，癌症科學中的「佩托悖論」（Peto's paradox），指的是大型長壽動物擁有更多細胞也活得更久，細胞發生癌變的機率理應更高，但實際上這些動物的癌症比例並沒有特別多。卡根博士說，這項研究發現壽命更長的動物基因突變率較為緩慢，例如長頸鹿和裸鼴鼠體型相差數千倍，但由於壽命差不多，基因變異率也相近，有助於解釋「佩托悖論」。不過，這只是一部分的可能性，並不能完全解答癌變問題。

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