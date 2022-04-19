竹市+27最小2歲！再增30足跡　麥當勞、三商巧福、大潤發入例

▲竹市府公布19日確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心19日公布，新竹市新增27名確診個案，其中有8例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，18例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者 ，餘1例新增個案尚在疫調中。

竹市府指出，在所有確診個案中，年齡分布在2至48歲之間，其中2例（案37063、37521）為案32719（4月16日之個案） 校園接觸者，於居家隔離期間採檢確診， 該就讀幼兒園自4月15日停課至4月25日復課。

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衛生局表示，確診個案相關足跡包括新竹轉運站、便利商店及大潤發湳雅店等30處，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

▲新竹市政府公布，19日新增確診27例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共174人（截至111年4月19日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離1,218人，康復出院人數35人。

另衛生局表示，國軍社區篩檢站自12日起至昨（18）日共計篩檢271人，報告已全數確認，共計7人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

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