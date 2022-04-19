健身房不滿疫苗政策！陳時中：我們台上幾位也和八大一樣要打3劑

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心宣布22日起要求3劑疫苗範圍擴大至健身房，引發業者不滿，很難過健身房與八大行業被劃上等號。指揮中心指揮官陳時中緩頰表示，「不用這樣說啦，現在在台上的我們幾位都和八大一樣要打三劑，24行業、公務機關也都如此要求」。

最新接種3劑要求規範一出，引發旅遊業與健身房業者不滿，民眾黨今（19）日召開記者會，有健身房業者抱怨，先前配合中央在疫情下停業，現在健身人潮也僅回來7成，中央突然下令進健身房要打三劑疫苗，沒有配套措施，也很難過為什麼健身房與八大行業被劃上等號？

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陳時中於記者會中回應，不用這樣說啦，現在在台上的我們幾位都和八大一樣要打三劑，24類場所業別、公務機關也都如此要求，至於相關紓困面的問題，由各主管單位協調。

依據指揮中心22日公布規範，屬於維持醫療量能、維持防疫量能及高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象）與矯正機關、殯葬場所工作人員等，以及教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管之24類場所(域)人員應該打滿3劑。

另具有會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離性質的活動，包含宗教活動(遶境、進香團參加成員)、團體旅遊(由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊)、健身房及八大行業(4/1起已實施)，符合接種年齡之參加者(含工作人員及民眾)須完成COVID-19疫苗追加劑(第3劑)接種。