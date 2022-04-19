確診在家等領藥！藥師公會說明「兩大管道」　沒網路也可致電求媒合

記者嚴云岑／台北報導

針對確診居家照護有領藥需求的民眾，指揮中心協調藥師公會提供送藥到府服務。藥師公會理事長黃金舜今（19）日在疫情記者會表示，共有1800多家社區藥局有意願參與，使用「健康益友APP」看診取得電子處方箋者，可透過APP查詢鄰近藥局，對於使用網路有困難者，也可致電藥師公會尋求媒合。

黃金舜說明確診民眾居家隔離期間送藥到府流程，民眾可以透過「健康益友APP」查詢鄰近可送藥到府的藥局。除了處方藥品外，也可請社區藥局藥師協助送成藥、指示用藥。

藥師接到處方後，需在24小時內送藥到指定處所，也須拍照、電話聯絡當事者指導用藥，完成上述步驟，才算完成藥師親自送藥到宅的服務。

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至於沒有健康益友APP的民眾，或者使用網路有困難的民眾，無論是拿實體或電子處方箋，都可以透過全國藥師公會「送藥到宅專區」查詢「藥局地圖」，也可電洽02-2595-3856請求藥師公會協助媒合。

有媒體關心藥師送藥安全性問題，黃金舜表示，藥師交付藥物不會直接與確診者接觸，例如住在大樓的民眾，是交付大樓的管理員，或者放在信箱，再進行用藥指導與諮詢。黃金順另表示，提供送藥到宅服務，對第一線健保藥局工作量非常大，藥師公會會盡最大力氣完成任務。

指揮中心也從紓困特別條例編列藥師送藥加給，黃金順表示，在與指揮中心協商後，送藥到府一趟可補助200元，送到偏鄉、離島、原民部落是400元。雖然對於藥師而言，上述補貼是不夠的，但藥師希望讓民眾安心、放心，「對報酬不是這麼在意。」