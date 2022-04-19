BNT兒童疫苗可以簽約了！陳時中：這兩天討論「問題得到解決」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露BNT疫苗採購困境，涉及而同意苗，合約草案送出2個月仍「有一些小問題」無法談妥。陳時中下午在疫情記者會說明，這兩天大家談判上都有很多的進展，一些本來的問題，經過漸次討論也都得到解決，對於這樣合約共識到達最後階段，相信最後細節在把它弄清楚後，應該是可以簽約。

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，引發許多家長反彈。對此，衛福部長陳時中在立院接受堵訪時表示，都是根據相關報告作出的決定，不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。

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指揮中心17日表示，食藥署已召開6歲至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。

陳時中昨記者會中表示，國人雖然都以BNT代替輝瑞/BNT，但其實兒童分裝小劑型疫苗只有輝瑞生產，而BNT只授權上海復星公司有陸、港、澳、台銷售權，因此無法直接買。指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復星進行四方會談，因牽涉三家利潤分配，目前尚無結果，期間民間一直有協助，「對我們來說只要買得到都可以」。