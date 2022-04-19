談貸款竟爆殺機！亂刀猛砍「補捅穿肺」奪命　狠男一動作遭重判

▲桃園市陳姓男子去年3月間與莊姓友人酒後討論貸款案起口角，持生魚片刀朝莊亂砍致死，地院今天依殺人罪重判14年6月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年3月間與莊姓友人相約在中壢區某小吃店喝酒聊天，後因貸款問題起口角，陳衝至廚房拿起生魚片刀朝莊男胸部、背部猛刺，莊男負傷後逃出店外在巷弄間倒地，緊急送醫仍不治身亡；桃園地院審理時，陳辯稱沒有殺人犯意，法官以陳犯案後，將凶刀藏在機車行李箱後逃逸，且未與被害人家屬達成和解，審結依殺人罪判處14年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，21歲的陳姓男子去年3月18日晚間10時許，與莊姓男子相約在中壢區興仁路李姓友人經營小吃店內吃消夜，席間有喝酒，凌晨4時許，雙方酒過三巡後竟發生口角，陳男衝入廚房拿起生魚片刀朝莊胸部揮砍數刀，莊男轉身往店外逃跑，陳再其背部補上一刀穿刺肺臟，莊男跑到巷弄間卻不支倒地，陳男見莊男倒地，未叫救護車反而回到店內，將生魚片刀上血跡清洗乾淨企圖滅證，再將凶刀藏在機車坐墊行李箱後騎車逃逸。

桃檢偵訊時，陳男坦承犯行，辯稱並非故意要殺死莊男，2人是朋友且並無宿怨，當天喝酒因細故衝突，非刻意殺死對方等語；檢察官認為，陳坦承持生魚片刀刺死莊男等客觀事實，監視器拍下陳追出店外追砍，莊最後倒臥地上等畫面，偵結依殺人罪嫌起訴，並向法院具體求刑15年。

桃園地院法官審理時，陳男坦承案發時因貸款案與莊男起口角衝突，雙方扭打後，陳從廚房取來生魚片刀朝莊男背、胸部揮砍數刀，導致背、胸部有多處刀傷，其中左背部一刀導致肺臟被穿刺，造成氣血胸傷害，送醫急救後仍因大量出血導致低血容性休克不治等事實，但否認有殺人犯意，當時只向莊揮砍一刀，且犯案時因為飲酒過多，行為受到酒精影響，辨識能力有顯著下降等語，還一度稱有精神疾病等語。

法官認為，陳行兇後見莊因傷倒臥馬路上，第一時間沒有送醫，而是先洗兇刀且騎車逃逸時，不忘將兇刀帶走，從這些行為判斷，陳案發時意識、思路相當清晰，並未受到酒精因素影響而有辨識能力下降情況；法官審酌，陳與莊僅因口角衝突，未思理性解決，持刀多次向被害人揮砍，造成死亡之憾事，且未能與被害家屬達成調解，審理時雖坦認客觀事實，但又改口否認有殺人犯意，審理過程中辯稱有精神疾病、飲酒過多無法控制行為等說法之犯後態度，法官審結依殺人罪判處14年6月有期徒刑，還可上訴。

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