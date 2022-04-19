他拐老父退休金「抵押祖厝」籌2百萬　老宅變身毒品便利店！

記者邱中岳／台北報導

北市刑大毒品查緝中心日前接獲線報，桃園有1名男子將自家透天祖厝，打造成毒品便利店，警方上前逮人查獲毒品以及現金，男子父親才發現，兒子原本說要裝潢家中，拿光父親數十萬元老本，甚至還將房子抵押，沒想到竟然是做起毒品生意，到警局時直搖頭。

警方調查，桃園1名35歲的林姓男子，平時無業在家閒晃，但卻異想天開，找來父親佯稱要裝修祖厝，先騙走父親數十萬元的退休金，事後又偷偷將祖厝拿去銀行抵押，加上父親退休金共籌得2百多萬元，卻直接拿錢向上游買毒，將祖厝打造成「毒品便利商店」，經營起販毒生意。



▲男子騙取父親數十萬元退休金，又將祖厝貸款拿去做起毒品生意。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前鎖定林姓嫌犯住所，最後在某日清晨拂曉攻堅，公器查獲8包共計1公斤的安非他命、9包共計21公克的k他命，另外還有毒品咖啡包、笑氣等琳瑯滿目的毒品，現場也查扣不法獲利21萬2千元，訊後依照毒品罪嫌將林姓男子移送地檢署偵辦。

林姓男子的父親到北市刑大探視兒子，才發現兒子佯稱要拿父親的退休金裝修房子，根本就是假的，還將祖厝拿去抵押借錢，沒想到半年就被警方查獲，而借來的錢全部都換成毒品，警方估計現場超過1公斤的安非他命，依照市價成本就要120萬，現場毒品總共約將近130萬元。



▲男子共拿出2百多萬元做起毒品生意，還將祖厝打造成毒品便利商店。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男父親老淚縱橫地表示，兒子平時在家無業，整天遊手好閒，原本以為借錢是要幫祖厝重新裝潢，沒想到自身染上毒癮之外，還把退休金以及祖厝拿去買毒販售，警方也持續調閱林姓嫌犯的資金流向，另外也根據林嫌供述追查毒品上游。