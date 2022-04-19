蘋果HomePod還有新品！彭博社：將融合Apple TV 、FaceTime鏡頭

▲Mark Gurman 稱，蘋果新的HomePod產品結合喇叭、Apple TV 功能和 FaceTime 鏡頭。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 稱，蘋果仍在開發一款新的 HomePod 產品，新產品結合了喇叭、Apple TV 功能和 FaceTime 鏡頭。

Mark Gurman 在Power On 時事通訊中提到，Gurman 表示認為絕對有新的 HomePod 即將問世，具體來說，這款新品將結合 HomePod、Apple TV 和 FaceTime 鏡頭的設備。

Mark Gurman 去年首次提出，蘋果正在開發一款組合 ‌Apple TV‌ 和‌HomePod‌ 的產品，具有一個鏡頭，可通過連接的電視進行視訊通話。2021 年 4 月，他表示這個設備也將具備 Apple TV 功能，例如觀看影片和遊戲，以及智慧音箱的功能，包含播放音樂盒使用 Siri 語音助理。

蘋果於2021年 3 月停產高階 ‌‌HomePod‌‌ ，這讓許多人懷疑這個產品線是否會有新品，Gurman表示，不認為蘋果會開發大型獨立 HomePod ，但認為新的 HomePod mini 即將推出。HomePod mini 是 2020 年推出的‌較小版本，因為價格較低因此更熱銷。