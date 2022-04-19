台船內部稱「軍火商介入25億吊車採購案」　曝未決標內幕

記者黃翊婷／綜合報導

潛艦國造案近期風波不斷，傳出有軍火商意圖染指台船採購，內部知情人士透露，該軍火商找來韓國EK公司參與台船25億元800噸大吊車的採購案，甚至想透過立委排除競爭對手，導致台船放棄與上海振華公司議價，標案至今也仍未決標。

▲海軍與台船公司簽約投入潛艦國造。（圖／台船提供）

根據《中國時報》報導，台船內部人士透露，這筆高達25億元的800噸大吊車採購案，5年前開國際標由大陸項華公司取得，但因為繳不出保證金，台船隨後再起標案，當時有3家廠商投標，然而，軍火商盯緊此事，為了搶到標案找來韓國EK公司合作，還找來立委出面，讓台船放棄與上海振華公司議價，接著找來另一名立委，試圖說服勞動部簡化勞動檢查，不過，台船方面對此不以為然，標案至今也仍未決標，這才得罪了軍火商，衍生出諸多爭議。

對於上述內容，相關單位皆尚未做出回應。但關於潛艦國造有軍火商插手一事，曾有媒體報導這位軍火商是郭姓前海軍顧問；對此，我國海軍在今年1月13日曾發布新聞稿澄清，表明潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，也是國防建設重要指標，自2019年5月與台船公司簽約後，海軍從未與媒體報導所指名的郭先生接觸，其言行屬於個人行為，均與海軍無關。

除了軍火商介入爭議，近期台船接連被爆料，例如潛艦馬桶採購報價要8萬美元（約新台幣233萬元）等等。台船強調，關於潛艦馬桶採購，因為不同於一般水面艦艇，型式與功能特殊，商源受限，價格高低也難以比較，考量到廠商價格合理性，且規格功能無法滿足需求判定不合格，台船依約解約後啟動自製作業，首座成品在海昌團隊及國內廠商通力合作下，已通過測試驗收，目前正式進入產製作業中。

至於台船投資更新主要生產設備門型大吊車一事，台船表示，相關預算早已奉經濟部核准，2019年得標廠商因無法履約解約，2021年招標作業因各投標廠商建議規格不一須待釐清，後續又因原物料高漲因此暫緩。

台船提醒媒體應高度自律，潛艦國造事關國家安全且機敏性高，不宜捕風捉影擅加臆測恣意報導，也希望國人能支持信任台船公司與潛艦所有團隊的努力堅持。