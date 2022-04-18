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美、德、法、南韓、日本打兒童版BNT　他傻眼：台灣是白老鼠

▲▼國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

▲國民黨文傳會前主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，引發大批家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下打新冠疫苗BNT，台灣卻是要打莫德納。對此，國民黨桃園市議員體參選人凌濤統整，包含美、德、法、南韓、日本等國，都是打兒童版BNT，他質疑衛福部長陳時中把台灣人當白老鼠。

凌濤表示，歐美日韓小孩打BNT，陳時中為何讓台灣孩子打莫德納？台灣昨開放6至11歲兒童接種半劑莫德納，這真符合國際與科學根據嗎？

凌濤指出，施打疫苗，應該提供民眾多元選擇，無論BNT與莫德納都應讓民眾能夠自由的進行風險評估，可惜，蔡政府對於BNT疫苗採購仍然繼續拖延，難道是BNT沒貨，才讓孩子當全世界的白老鼠？一查之下才發現，指揮中心超前部署竟是「超前美國、領先亞洲」

凌濤列出各國5歲至11歲疫苗接種規範，美國於2021年11月開放接種輝瑞BNT兒童版疫苗；歐盟（德國、法國等國），歐洲藥品管理局於2021年11月授權、12月施打BNT疫苗。南韓於今年3月底開放施打BNT兒童版疫苗，日本於今年2月下旬開始施打BNT兒童劑量版疫苗。

凌濤說，大多數國家的6至11歲兒童都是打「BNT疫苗」，為什麼連美國都沒有授權兒童接種莫德納，台灣就急著搶先施打？現在美國兒童注射BNT疫苗已超過800萬人次，日本也有超過20萬名接種，相關施打數據、不良反應資料比起莫德納更加完整，呼籲陳時中應盡速採購兒童版BNT疫苗，任何家長都希望孩子接種疫苗是擁有選擇權的。

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