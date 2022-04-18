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大陸 大陸焦點 特派現場

兒因病離世欠367萬！打鐵工兼2份保全還債：不能賴人家一分錢

男子為了還債，連打3份工。（圖／翻攝自我蘇視頻微博）

▲男子為了還債，連打3份工。（圖／翻攝自我蘇視頻微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇泰州一名男子，11年前遭遇喪子之痛，兒子因病去世，欠下80多萬人民幣（約367萬新台幣）醫療債務。為了還債，他連做3份工作，白天打鐵、晚上做2份保全工作，如今已經還清了一半，雖然現年60多歲，但他表示剩下的會繼續償還，消息曝光讓網友都相當感動。

根據《我蘇視頻》報導，男子名叫陸金紅，兒子11年前因白血病過世，當時因為看病，欠下80多萬人民幣債務，他心想：「不能賴人家一分錢，千方百計都要還，差一釐都要還。」於是除了白天打鐵，晚上還做了2份保全工作，連打3份工償還債務。

陸金紅已經還了一半債務。（圖／翻攝自我蘇視頻微博）

▲陸金紅已經還了一半債務。（圖／翻攝自我蘇視頻微博）

陸金紅如今60多歲的他，因為身體緣故改當清潔員，老伴則做家庭代工貼補家用。他透露，現在已經還了40多萬人民幣（約183萬新台幣），坦言心裡舒服一點，只剩下一半要還。

此事在網路瘋傳，引發熱烈討論，「人生有艱辛，更多的是生活的美好信念與堅持」、「看得眼睛酸酸的」、「希望好人一生平安」、「保重身體，好好的」、「讓人心疼的父母」。還有許多人想捐款幫忙，「希望能出一份力，讓好人不心累」、「有捐款管道嗎？想給大叔買點吃的，看著真心疼」、「可以給他捐款嗎」、「能否告知捐款方式」、「開通捐助吧，太辛苦了」。

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