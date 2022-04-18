買BNT抽1／3劑量變「輝瑞兒童版」？　陳時中曝「不可行」原因

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，引發許多家長反彈，質疑為何不採購多國已開打的BNT疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，是因為生產兒童疫苗的輝瑞無亞洲販售權，也不建議如香港般，抽取BNT疫苗1/3劑量給兒童施打。

陳時中上午接受立委蔣萬安質詢時坦言，合約來來去去已經2個多月，「每次都有一些小問題」，因為兒童疫苗為「輝瑞」生產，不能直接跟BNT買，上海復星也沒有輝瑞代理權，一切仍在努力中。

陳時中在記者會中表示，國人雖然都以BNT代替輝瑞/BNT，但其實兒童分裝小劑型疫苗只有輝瑞生產，而BNT只授權上海復星公司有陸、港、澳、台銷售權，因此無法直接買。指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復星進行四方會談，因牽涉三家利潤分配，目前尚無結果，期間民間一直有協助，「對我們來說只要買得到都可以」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體詢問為何台灣不能比照香港做法，採購BNT疫苗後，抽取1/3劑量供兒童施打？對此，陳時中回應，若一地疫情失控，才有辦法利用公權力執行超乎仿單作為。

陳時中補充，香港前段時間染疫速度非常快，死亡人數已從每百萬人28人到1200人，「這些都是在2個月內發生的事」。但我國疫情尚未產生緊急公衛事件，依據科學證據，應該照仿單建議施打，BNT持續洽購中，「合約包含大人小孩一起談」。