快訊／高雄娛樂圈群聚落幕　陳其邁：連6天都無新增確診　

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心公布今天新增1,390例本土病例，高雄市長陳其邁召開記者會說明，今天高雄新增27例本土個案，風險還是來自外縣市旅遊史。至於先前高雄娛樂場所群聚部分，到昨天為止，連續6天在主要大型群聚場所的部分，都沒有進一步疫情傳出，這代表高雄極樂娛樂圈染疫事件宣告落幕。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

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高市衛生局表示，針對娛樂場所部分，主要運用既有資源，還有以前處理成功模式加嚴管理，請負責人提供名冊，掌握人員後，10天擴大PCR採檢，讓每個人取得PCR採檢，復業同時也全面快篩，確實確保每個人都是陰性，保障職場、營業安全，到昨天為止，連續6天在主要大型群聚場所的部分，都沒有進一步疫情傳出。

▲高雄市疫情總覽。（圖／高雄市衛生局提供）

在今天確診個案中，有8例居隔陰轉陽，有好幾例去KTV唱歌有關，外縣市旅遊史9例，密切接觸者8例，疫調中2例。陳其邁表示，外縣市旅遊史包含台北3例，參與台北小巨蛋活動，基隆1例、苗栗1例、台中1例、南投1例、嘉義1例、台南1例等，大多有明確接觸確診者或足跡重疊部分

其中，陳其邁以南投旅遊史確診者為例，是參與宮廟活動，感染源溯源上較困難，但周遭密切接觸者採檢，排除在高雄感染。

另外，一位外籍美語老師染疫，有緊急匡列家教小朋友，皆是陰性，感染源待釐清。另外一位則可能是職場或活動場域接觸。