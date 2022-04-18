鬼父4度性侵15歲女兒！她跑到警局求助...輕判2年2月原因曝

▲新北1名獸父蹂躪未滿16歲女兒，伸出狼爪第4次，女兒跑到警局求助全案因此曝光。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名獸父利用權勢在住處，強吻15歲女兒小芸（化名），甚至以生殖器強行插入口、陰道，小芸為了擺脫父親對她的蹂躪，直到第4次，終於跑到警察局向警方求助，揭發鬼父行為。士林地院審結，依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢性交罪，共4罪，均累犯，各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑2年2月。

判決指出，鬼父身為監護人，竟在去年6月中旬起，在住家對女兒伸出狼爪，先親吻小芸嘴巴、下體，再接續以生殖器插入小芸口腔、陰道，直到射精前後共4次。

小芸因為害怕只好隱忍委屈順從，小芸為了擺脫父親對她的荒唐行為，同年8月中旬左右，終於鼓起勇氣向警方求助。

法官審酌被告身為人父，本應克盡父職，提供女兒穩妥成長生活環境，照護女兒身心的健全發展，僅因己身情慾衝動，竟罔顧倫常，利用因父女關係所伴隨而來的權勢，多次與小芸性交，對小芸而言，本來的保護者反成加害者，結果勢必影響小芸未來身心健全與人格發展，不論犯罪動機、目的與手段，均不足取。

考量人父犯後在法院審理時坦承犯行，小芸在偵查中表示不願提告，不想再追究，想要原諒他等語，而小芸母親則具狀表示無法原諒人父，另斟酌人父年齡智識、經濟狀況、社會經驗及其他一切情狀，依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢性交罪，共4罪，均累犯，各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑2年2月。