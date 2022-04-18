校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

▲大專校院染疫頻傳，校園緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）



文／中央社

台灣學生聯合會與多所大專學生會今天發表跨校聯合聲明，呼籲給各校自主評估是否暫停實體授課的彈性，學校防疫會議應納入學生代表，校方應公布校內確診者足跡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，教育部日前放寬暫停實體授課標準，大專校院有1/3以上系所的班級暫停實體課10天，該校可實施全校暫停實體課程。

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台灣學生聯合會接獲所屬的42所大專學生會和其他未入會的大專學生會陳情，並於日前召開跨校臨時會議，今天發表跨校學生聯合聲明，希望中央和各大專校院能控管各校防疫風險、保障師生權益，並捍衛校園民主。

跨校聯合聲明指出，大專校園場域流動複雜且匡列難度高，以1/3系所班級停課作為校園停止實體授課標準，恐無適度彈性可供各校考量防疫量能及風險評估，呼籲給予各校自主評估的防疫彈性，經防疫會議審議通過後，該校可全校暫停實體課程，並通報教育部應變小組。

跨校聯合聲明提到，學生代表參與防疫會議，不僅可協助轉知防疫資訊給學生，更能將教學現場與校園生活觀察納入防疫考量，呼籲各校防疫會議及防疫決策小組納入學生代表，還給學生參與權。

為保障師生權益，跨校聯合聲明建議，確診或匡列學生因隔離而無法到課，校方應提供課程影片直播及授課教材；校方應公告校內確診者足跡，供可能接觸者參考；校內教學設施如與其他單位共用，各校可暫緩課程實施；宿舍防疫量能不足，中央及校方應積極協助與管理。