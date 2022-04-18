　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大專校院染疫頻傳，校園緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

文／中央社

台灣學生聯合會與多所大專學生會今天發表跨校聯合聲明，呼籲給各校自主評估是否暫停實體授課的彈性，學校防疫會議應納入學生代表，校方應公布校內確診者足跡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，教育部日前放寬暫停實體授課標準，大專校院有1/3以上系所的班級暫停實體課10天，該校可實施全校暫停實體課程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣學生聯合會接獲所屬的42所大專學生會和其他未入會的大專學生會陳情，並於日前召開跨校臨時會議，今天發表跨校學生聯合聲明，希望中央和各大專校院能控管各校防疫風險、保障師生權益，並捍衛校園民主。

跨校聯合聲明指出，大專校園場域流動複雜且匡列難度高，以1/3系所班級停課作為校園停止實體授課標準，恐無適度彈性可供各校考量防疫量能及風險評估，呼籲給予各校自主評估的防疫彈性，經防疫會議審議通過後，該校可全校暫停實體課程，並通報教育部應變小組。

跨校聯合聲明提到，學生代表參與防疫會議，不僅可協助轉知防疫資訊給學生，更能將教學現場與校園生活觀察納入防疫考量，呼籲各校防疫會議及防疫決策小組納入學生代表，還給學生參與權。

為保障師生權益，跨校聯合聲明建議，確診或匡列學生因隔離而無法到課，校方應提供課程影片直播及授課教材；校方應公告校內確診者足跡，供可能接觸者參考；校內教學設施如與其他單位共用，各校可暫緩課程實施；宿舍防疫量能不足，中央及校方應積極協助與管理。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
新北2歲童罕見重症　全球「6國家」開放5歲以下打疫苗
快訊／《小明星大跟班》也有人確診！吳宗憲現況曝　全員做PCR
徐小可夫妻動怒曝「3小孩打疫苗決定」！　認想退演藝圈：真的夠
星巴克今起「這6天」　全品項、全容量買一送一
13歲女兒長太美被看上　38歲媽救女遭俄軍輪流性侵2周
BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望
LIVE／逾6萬人居家隔離　柯P預言：本周全台大亂！
新北2歲童重症「插管中」　雙和醫院：病毒發展快速、罕見嚴重
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

輝瑞BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

輝瑞BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

管委會大樓vs.大空間公寓？　夫妻租屋陷分歧！網分2派吵翻

誰是政治獻金王？　3次大選獲捐超過20億

白宮專家佛奇：群體免疫概念恐不適用新冠

20歲壯男欲跳水！嬌小女拚命拽住 驚險瞬間巧遇巡警上前救回

沒戴口罩丟垃圾遭拒　他開車硬攔回收車！整箱貓罐頭拋上去挨告

舉重界爆大黑馬！台東林珊瑩練5個月　全中運國女64公斤級奪銅

「俠女」告「大俠」賴帳800萬　她爆氣：證明我有錢不靠他養

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

一堆人有掃地機「也會買吸塵器」　必備2台關鍵曝！網一致同意

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

生活熱門新聞

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

陳時中：兒童BNT合約草案送出尚無回應

估今1600例　最終300萬確診？他算出各縣市人數

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面