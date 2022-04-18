確診輕症在家怎麼帶寵物看醫生？　新北市公布「寵物照護指引」

▲疫情延燒，新北市公布寵物照護指引 。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）

記者皮心瑀／新北報導

本土新冠肺炎確診數連日破千，新北市政府已針對輕症者啟動居家照護計畫，新北市動保處也因應居家照護者飼養寵物的「醫療」及「安置」需求兩大面向，特別制定「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」，幫助居家照護民眾在隔離時也能兼顧寵物生活品質。

考慮到居家照護者共居寵物醫療需求，新北市動保處率先全國，推動讓居家照護者共居寵物可採用線上看診模式，由獸醫師以視訊方式了解寵物情況，給予飼主診斷開立處方，並以郵寄、宅配、外送等方式送達藥物，以減少獸醫相關從業人員接觸風險。若經獸醫師判斷需至動物醫院做進一步檢查及治療，卻無親友接送，飼主也可聯繫寵物友善計程車協助載運寵物至動物醫院就診，並載運寵物及藥物回府。

輕症轉重症飼養之共居犬貓安置，動保處獸醫師林蔡祿表示，倘若須隔離或確診需住院治療時，家中毛寶貝首推由親友照料，熟悉親友照顧能避免寵物到新環境，產生焦慮及緊迫，進而影響身體健康。若飼主住院或至防疫所無親友可照護犬貓時，飼主可以聯繫寵物友善計程車，請司機協助將寵物安置在寵物旅館。若家中飼養攻擊性犬隻，可連絡動保處協助安置，助載運寵物至該動物醫院就診，並載運寵物及藥物回府。

新北市動保處表示，在疫情期間，持續協助居家照護者共居寵物健康及安置。同時提醒飼主平時應落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，碰觸寵物前後應洗手，寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免病原帶回家，做好防疫措施。

▲新北市COVID-19居家照護者居家寵物照護指引。（圖／新北市府提供）