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林姿妙涉貪「80張支票列案」　檢曝1招向楊吉雄換上億元

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙捲入圖利、財產來源不明等弊案，宜蘭地檢署近日有重大突破，發現林姿妙及其兒女長年從國民黨前立委楊吉雄家族手中拿取資金，還開出沒壓日期的支票，共計取得將近上億元，目前已經掌握大約80張支票列案。

▲3度被馬拉松問訊，林姿妙18日公開還擊。（圖／記者游芳男翻攝）

▲林姿妙被控涉及圖利罪、財產來源不明等案件。（資料照／記者游芳男翻攝）

宜蘭地檢署指揮廉政署調查宜蘭縣長林姿妙涉貪案，3月17日傳喚林姿妙及其大女兒林羿伶、兒子林佑澤，還有前立委楊吉雄與其弟弟楊耀火，並在同日傍晚傳喚被外界譽為「林姿妙大掌櫃」的縣長室張姓女員工，一一複訊，訊後6人全數請回。

案件調查1個月之後，根據《自由時報》報導，案件近日有重大突破，檢方調查發現林姿妙與兒女和楊吉雄家族的「借貸關係」超過20年，每拿一筆資金，林就會開出一張沒壓日期的支票，估計從楊家拿取將近上億元資金，而這樣的支票可能開出超過百張，目前已經掌握大約80張支票列案，這些可疑資金除了可能涉及不明財產，也會逐筆查核是否涉及「商業約定」等行、受賄對價關係。

▲涉林姿妙弊案，17日晚請回的前立委楊吉雄說，選舉政治問題，這還會傳喚很多次。（圖／記者游芳男攝）

▲楊吉雄認為案件牽涉到政治問題，之後可能還會被檢方傳喚。（資料照／記者游芳男攝）

對此，林姿妙等人尚未做出回應。不過，林姿妙曾在3月18日公開表示遭指涉貪，還3度受到檢方馬拉松式偵訊，雖然欠債還錢天經地義，但她受到有心人士故意操作、混淆視聽，竟然誤導成貪汙，與事實完全不符，而且調查過程中，她謹守偵查不公開原則，沒有在媒體上談論任何案情，然而，這樣的偵查動作的確不太尋常，希望能早日釐清。

而同樣被檢方傳喚應訊半天以上的前立委楊吉雄，也曾在3月17日深夜結束偵訊後表示，「這還會有很多次（指應訊），政治問題，當然跟選舉有關係。」

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