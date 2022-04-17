快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　24日凌晨才解隔

記者袁茵／台北報導

台北市政府市政大樓屢爆確診者，日前才因替代役確診，使位於11樓的媒體事務組等17人全數居家隔離，而台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊17日被爆出，13日曾近距離接觸確診貴賓，因此緊急赴醫院做PCR，目前PCR採檢陰性。台北市衛生局17日晚間表示，因該場會議屬於密閉空間，傳播風險高，所以柯文哲與黃珊珊在內16人被居家隔離至4月24日凌晨0時。

台北市衛生局17日晚間表示，柯文哲、黃珊珊17日接獲通知，兩人曾於13日與新冠肺炎確診個案（案34273）開會，因此被匡列為密切接觸者。

北市衛生局進一步說明，該協會（ITS協會／中華智慧運輸協會）代表業於13日拜會市府，其中1人曾於4月9至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返台，當日下午即至台北市政府與柯文哲、黃珊珊和相關局處召開會議，會議時間近1小時。

北市衛生局指出，雖然16名與會人員全程皆有配戴口罩，但案34273於15日即開始出現症狀，16日PCR陽性確診（Ct值22），且該澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，且該會議場地為密閉空間，傳播風險較高，疾管科經疫調後，已匡列柯文哲、黃珊珊在內16人進行居家隔離，隔離至4月23日晚上12時止，解隔日由4月24日凌晨0時計算，目前相關疫調仍持續進行中。