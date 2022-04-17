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快訊／近距離接觸確診者！　柯文哲、黃珊珊急赴醫院PCR

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府市政大樓屢爆確診者，日前位於11樓的媒體事務組因有替代役染疫，所以包括發言人陳智菡在內等17人被居家隔離。台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊17日被爆出，曾經於13日在府內接待貴賓，結果該名貴賓於16日確診，對此，陳智菡表示，柯文哲、黃珊珊稍早已做PCR採檢，並直接返家觀察。

柯文哲、黃珊珊17日早上8時50分出席2022台北科技盃愛地球公益路跑，且柯文哲還在10時30分左右以民眾黨主席身份參與黨務行程，但卻被爆出近距離接觸確診者。

對此，陳智菡17日下午證實，柯文哲、黃珊珊於13日下午2時在府內接待ITS協會（中華智慧運輸協會）與貴賓進行實體會議，但其中一位貴賓因曾赴澎湖旅行團，同團有多人確診，該位貴賓於15日採檢後，16日PCR陽性確診。

陳智菡說明，柯文哲、黃珊珊於17日下午1時30分接獲通知，2人雖全程配戴口罩，但因曾近距離接觸，為保險起見，稍早已赴台北市立聯合醫院仁愛院區採檢PCR，並直接返家觀察，目前2人皆主動隔離等待採檢結果，後續將按照台北市疾管科疫調專業判斷，配合辦理後續防疫作為。

針對柯文哲、黃珊珊是否要被匡列居家隔離？台北市衛生局發言人紀玉秋接受《東森新媒體ETtoday》訪問時說，因為台北市17日新增個案較多，目前還在針對確診者展開疫調當中，並確認是否有符合密切接觸者定義，才會匡列居家隔離等，「不論是誰都會匡列，但要等疫調結果。」

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