花蓮婚宴群聚燒南投！　吃完喜酒去登山整團10人確診

▲0417花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／花蓮報導

揮中心17日宣布台灣新增1210例本土病例，其中花蓮新增119例，兩度確診數破百。對此花蓮縣衛生局長朱家祥也說明最新疫情情形，指出先前所發生的慈濟醫院外科病房群聚案已找到相關感染源，確認為萬榮鄉馬遠村後，17日再新增14人染疫，其中案33862與案33865再參加完婚宴後，和8名友人一起組成登山團越過中央山脈，因此整團10人全確診。

朱家祥指出，花蓮17日新增119例本土病例，其中奧斯卡群聚案再新增1人確診、慶豐年餐廳確診+4、小加拿大美語補習班+4、部花再增44人染疫，並有外縣市婚宴群聚新增11人，與部落婚宴群聚新增14人，以及2名外縣市接觸者個案和39人尚在疫調中。

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朱家祥表示，17日新增的個案中，部落婚宴原名為慈濟醫院外科醫院院內群聚，後來確認感染源頭為萬榮鄉馬遠村部落群聚後，17日醫院端中有再新增4名個案確診，為2名醫院同仁與其女兒，並有1名實習生染疫；而婚宴部分則有再加2人確診，為案33862與案33865，這2人參加完婚宴後再參加登山團，越過中央山脈抵達南投登山，因而再傳染給參加登山團的8名團員，整團10人全部確診。

而在部立花蓮醫院的群聚案中，醫護人員再新增8人確診、照服人員新增10人確診、住民新增18人確診，並有院外家人、友人感染群聚再新增8人；小加拿大美語補習班+4，均為匡列後確診案例，而先前不斷延燒的奧斯卡美式餐廳傳播鏈，則有穩定收斂跡象，再增1人染疫，是一名12歲的小朋友，為解隔前採檢確診。

此外，除奧斯卡餐廳外，花蓮17日也有再新增一間餐廳群聚案，為慶豐年餐廳+4，該間餐廳中目前廚師與外場服務人員全數染疫。朱家祥表示，其實該餐廳16日就有新增1名確診者，衛生局緊急對該餐廳匡列採檢後，再發現4人確診，目前源頭尚在疫調中，該餐廳目前除全面環境清消外，由於所有人員均需居隔10天，因此短期內應該無法再對外營業。