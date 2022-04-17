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蕭美琴推特祝布林肯60大壽　他挺台參與聯合國「務實非政治問題」

▲▼蕭美琴透過推特祝賀布林肯生日快樂。（圖／蕭美琴推特）

▲蕭美琴透過推特祝賀布林肯生日快樂。（圖／蕭美琴推特）

記者陶本和／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）美國時間16日適逢60大壽，我駐美代表蕭美琴透過推特轉發貼文祝賀生日快樂。其實，布林肯上任後，多次發表挺台言論，去年10月曾發表聲明支持台灣參與聯合國體系，認為這不是政治問題，而是務實議題；接著，11月也明確指出，如果中共犯台，美國與盟邦將採取行動，12月時更以「災難性決定」來形容中國侵台。

回顧2020年末，美國總統大選由民主黨拜登（Joe Biden）勝出，在台灣內部特定政黨、媒體批評蔡英文政府與民主黨關係不深，有「押錯寶」的狀況；不過，在拜登後來的執政團隊，其實都跟蔡政府團隊成員，都有長期交流的關係。

在2015年時，蔡英文以史上首位總統候選人身份進入美國國務院，當時晤談超過1小時的對象，就是現任美國的國務卿布林肯；而當時大力促成各項訪美、會晤事務的，則正是現在我國駐美代表蕭美琴。

在拜登政府上任後，挺台力道呈現有增無減的趨勢，不僅多次派訪團抵台訪問。2021年10月，聯合國大會第2758號決議通過滿50年，週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）罕見公開批評中國「誤用」（misuse）2758號決議來排除台灣，多位美國國會重量級議員也發表聲明，指控北京長年曲解2758號決議。

接著，布林肯發表聲明支持台灣參與聯合國體系。他表示，台灣已成為民主成功故事，台灣模式支持資訊透明、尊重人權與法治，這些與聯合國價值相符，台灣同時在全球高科技經濟中扮演關鍵角色，也是旅遊、文化與教育樞紐，「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」。

2021年11月時，布林肯在紐約時報主辦的論壇上，被問及中國若以武力攻擊台灣，美國是否會介入，他除了重申美國一貫立場，強調美國政府的角色是確保台灣擁有自衛手段外，更表示，「決心確保維護這個區域的和平及穩定方面，我們並不孤單。」

布林肯說，許多該區域內外國家，將認為單方面動武破壞現狀是對和平及安全的重大威脅，如果發生那種情況，他們也將採取行動。

接著，在2021年12月，布林肯在路透社的Reuters Next會議上說，中國一直在試圖改變有關台灣的現狀，而美國「堅決承諾」確保台灣有自衛的能力。

布林肯在被問到「中國是否會入侵台灣」時，更是簡單扼要地回應，「我認為這會是可能造成災難性後果的決定，這是簡短的答案。」

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