首例兒童重症　醫用「4星彩」比喻：家長過度擔憂

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日公布1名2歲幼童確診出現重症，引發不少家長恐慌。對此，ICU醫師陳志金說，覺得這樣的重症會發生在自己的小孩身上，那是過度擔憂！就跟買了4星彩以後，就覺得自己一定會中「正彩」的意思一樣！其實大部分的時候都不會中。

陳志金在臉書表示，出現兒童重症當然會遺憾，但COVID-19就跟流感、腸病毒、細菌性肺炎一樣，也會有兒童重症，這是早晚的事，要看的是「重症比率」，它真的很低，所以請不要被「個案」的新聞不斷轟炸，而造成恐慌！

陳志金指出，覺得這樣的重症會發生在自己的小孩身上，那是過度擔憂！就跟買了4星彩以後，就覺得自己一定會中「正彩」的意思一樣！其實大部分的時候都不會中，「為什麼不用威力彩，而用4星彩來作比喻？因為4星彩的中獎機率是『萬分之一』，威力彩的機率太低了。」

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▼國內12歲以下孩童還未有疫苗可接種，加上疫情升溫，不少家長擔憂兒童暴露在染疫風險下，更擔心確診後重症。（圖／資料照）

陳志金說，當然，如果ACIP專家會議通過5-11歲可以打疫苗的話，會擔心的家長可以帶孩子去注射，不要光只是擔心害怕，到時候也一定會有「注射後不良反應」的大肆報導，也請家長們不要自己嚇自己，一樣是要看「發生率」，而不只是個案。

指揮中心公布1名2歲幼童確診出現重症，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名國內首例重症幼童4/14早上採檢、傍晚出現較嚴重症狀、晚上確診，住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器治療，藥物則用上類固醇、免疫調節劑，無慢性病史。

國內12歲以下孩童還未有疫苗可接種，加上疫情升溫，不少家長擔憂兒童暴露在染疫風險下，更擔心確診後重症。對此，羅一鈞提醒，孩童染疫同樣有前兆要注意，症狀包括喉嚨痛、流鼻水／鼻塞、咳嗽、發燒。

羅一鈞表示，而4大警示徵兆包括喘／呼吸困難、持續胸痛／胸悶、意識不清／抽搐、皮膚／嘴唇／指甲床發青，可能是有肺炎或心肺功能受影響，甚至是休克、缺氧等情況發生，要立刻通報119緊急送醫。

▼指揮中心4/16公布新增10例本土中重度以上個案說明。（點圖可放大／指揮中心提供）

