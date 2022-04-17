高雄火警影片曝！　民眾直擊：事發前有人在騎樓煮東西

記者吳世龍、張靖榕／台北、高雄報導

高雄鹽埕區興華街今（17日）上午7點58分傳出火警，現場濃煙竄天，甚至瀰漫至街頭完全擋住視線。據現場目擊者指出，火災前看到有人在騎樓煮東西，疑似因此引發火勢難以收拾。

▲高雄火警。（圖／記者吳世龍拍攝）

根據現場目擊的民眾表示，事件發生前有民眾在騎樓下煮東西，疑似不慎傳出火苗，其他人拿滅火器想救火，但火勢過大一發不可收拾。

▲興華街磚造鐵皮建物失火。（圖／記者吳世龍拍攝）

據了解，火災現場為2樓加強磚造鐵皮建物，目前未發現人員受傷或受困。

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