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大陸 大陸焦點 特派現場

上海封控持續　民生保障仍要加強

記者趙禕/上海報導

上海自本月11日宣布各行政區按三區劃分管理之後，每天新增的新冠疫情確診和無症狀感染者人數依然居高不下，許多市民也依然面臨生活物資缺乏的窘境。上海市政府目前正透過各種方式協調保障物資供應和打通「最後一公里」的物流配送，同時在努力供應物資的情況下避免病毒經由物流配送繼續傳遞。

▲上海目前有11135個封控區、1501萬人仍在全封閉的封控管理中。（圖／記者趙禕攝）

▲上海目前有11135個封控區、1501萬人仍在全封閉的封控管理中。（圖／記者趙禕攝）

上海市政府在4月11日宣佈全市各行政區按封控區、管控區和防範區三區管理之後，各行政區到4月12日陸續劃定各區範圍，其中封控區11135個，涉及人口達到；管控區2682個，涉及人口178萬人；唯一開放居民有限度外出的防範區雖然有10323個，但是涉及人口只有480萬人，僅占全市人口約18%。由於防範區裡的居民外出限制很多，例如僅限一戶一天一人外出一次、不得開私家車外出、不能離開所屬街道(行政區下級單位)範圍，甚至有些行政區對毗鄰封控區的防範區也提級管理，不允許居民離開所住的小區，所以上海街頭仍然是空蕩蕩的。

▲大多數居民只能在所住的小區裡活動。（圖／記者趙禕攝）

▲大多數居民只能在所住的小區裡活動。（圖／記者趙禕攝）

▲▼目前上海街頭仍然是空蕩蕩的，絕大多數街邊店面也都沒有開店營業。（圖／記者趙禕攝）
▲▼目前上海街頭仍然是空蕩蕩的，絕大多數街邊店面也都沒有開店營業。（圖／記者趙禕攝）

▲▼目前上海街頭仍然是空蕩蕩的，絕大多數街邊店面也都沒有開店營業。（圖／記者趙禕攝）

僅管住在防範區裡的民眾能夠有限度的外出，但是絕大多數街邊店面都沒有開店營業，只有一些大型連鎖集團部份門店開始營業，但是貨源有限、營業時間短暫，而且架上的貨物很快就被一掃而空；還有部份開業的門店只接受社區團購的定單，不向經過的民眾銷售。不過有些路邊開始出現臨時的生活物資銷售點，販賣市民急需的肉類、蔬菜和水果，但是目前幾乎所有肉類和蔬果銷售點都只出售配好的「套餐」，民眾很難按自己的需求或是喜好選購。

▲▼上海1500多家全家便利店，目前只有200多家門店仍在營業，每天營業時間有限，而且貨架上的商品很快就被一掃而空。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海1500多家全家便利店，目前只有200多家門店仍在營業，每天營業時間有限，而且貨架上的商品很快就被一掃而空。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海1500多家全家便利店，目前只有200多家門店仍在營業，每天營業時間有限，而且貨架上的商品很快就被一掃而空。（圖／記者趙禕攝）

▲只有少數門店營業的連鎖品牌「我是主餃」，也只提供社區團購。（圖／記者趙禕攝）
▲只有少數門店營業的連鎖品牌「我是主餃」，也只提供社區團購。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市部分街頭的生活物資銷售點。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市部分街頭的生活物資銷售點。（圖／記者趙禕攝）

從上海陸續展開封控以來，市民遇到最大的問題就是生活物資供應受到了很大的影響，除了運送物資的貨運車輛在各交通要道通行受到各種限制之外，很多過去在大街小巷裡穿梭的快遞和外賣小哥也都被封控在家裡無法外出，能夠外出的快遞和外賣小哥難以滿足上海市民龐大的需求。

▲▼穿梭在大街小巷的外賣小哥較以往少了很多。（圖／記者趙禕攝）

▲▼穿梭在大街小巷的外賣小哥較以往少了很多。（圖／記者趙禕攝）

▲▼穿梭在大街小巷的外賣小哥較以往少了很多。（圖／記者趙禕攝）

大陸電商巨頭京東4月9日啟動「上海民生保供專區」要為上海市民提供物資供應，但是所有貨物都被堵在配送到小區的「最後一公里」，大量消費者在網上吐槽京東不能信守承諾；京東不得不緊急從其他省市調來3246名快遞小哥趕赴上海支援，上海市民4月16日也終於陸續等到了早前下單的商品。

▲京東緊急從其他省市調派快遞小哥趕赴上海支援。（圖／翻攝自網路）

▲京東緊急從其他省市調派快遞小哥趕赴上海支援。（圖／翻攝自網路）
▼京東快遞小哥將過去幾天消費者購買的商品陸續送到小區門口。（圖／記者趙禕攝）

▼京東快遞小哥將過去幾天消費者購買的商品陸續送到小區門口。（圖／記者趙禕攝）

對於上海疫情嚴竣的情勢還沒有緩解跡象，上海市委書記李強4月16日在檢查基本生活物資供應保障和重點場所疫情防控措施落實情況時表示，要堅持「動態清零」總方針不動搖，盡最大努力確保物資保供通道暢通高效，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰。

目前上海保障生活物資最關鍵的就是「最後一公里」的物流配送，而物資流通過程中，存在被病毒污染物品造成新的疫情感染也被列為上海疫情無法清零的可能原因之一，所以上海市政府也提出要加強對大外賣騎手等保供人員的健康檢測，同時也要為他們提供更便利的檢測服務。不過絕大多數快遞和外賣小哥整天都奔波在路上，很多人甚至直接搭帳蓬住在物流集中配送點旁邊，個人生活衛生條件難以保障；他們如果回到所住的地方又可能面臨封控而無法再出來工作，要如何讓外賣騎手等保供人員送得安心，讓市民買得放心，也是上海市要擬出對策處理的問題。

▲▼很多開店營業的實體超市也只能透過快遞小哥將商品送到消費者手上。（圖／記者趙禕攝）

▲▼很多開店營業的實體超市也只能透過快遞小哥將商品送到消費者手上。（圖／記者趙禕攝）

▲▼很多開店營業的實體超市也只能透過快遞小哥將商品送到消費者手上。（圖／記者趙禕攝）
▼不少快遞小哥直接搭帳蓬住在物流集中配送點旁邊。（圖／記者趙禕攝）

▼不少快遞小哥直接搭帳蓬住在物流集中配送點旁邊。（圖／記者趙禕攝）

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