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少女赴生日趴遭性侵！全身傷下體出血致死　嫌犯身份曝竟無人敢查

▲▼印度警方將涉案壽星帶回局裡協助調查。（圖／翻攝自PTI官網）

▲印度警方將涉案壽星帶回局裡協助調查。（圖／翻攝自PTI官網）

記者葉睿涵／編譯

印度一名15歲少女在本月4日參加班上同學的生日趴時，竟慘遭壽星及其友人輪流性侵，導致她傷痕累累、下腹劇痛、大量出血，最後慘死家中。不過，由於施暴者是當地政治人物的兒子，因此女孩的父母無法為女兒討回公道，引發印度民眾不滿，多人上街抗議。

據《印度教徒報》報導，這名未成年少女4日受邀到男同學家，參加他的生日派對，沒想到回家後，女孩的父母卻驚訝發現，女兒全身佈滿了傷痕，不斷抱怨她的腹部劇烈疼痛，下體甚至還出現大量出血的症狀，最後更是來不及送院就不幸身亡，讓她的父母錯愕不已。

女孩悲痛的父母表示，派對當天的壽星是當地草根國大黨（TMC）領導人的兒子，在他們拿到女兒的死亡證書前，就有一群人持槍來到他們家中搶走女兒的遺體，並將其強行火化，因此他們確信女兒在派對上遭遇了不幸的事，而這群人不過是在毀屍滅跡，「我們懷疑壽星和他的朋友輪流性侵了我女兒」，因此他們在10日向警方報案求助。

然而，印度首席部長班納吉（Mamata Banerjee）卻高調指出，她對這名女孩的死因表示懷疑，除了質疑受害人家屬為何要在屍體被火化5天後才報案外，還懷疑這名少女是在被扇了耳光後摔倒身亡，又聲稱死者與壽星早已有染。班納吉的言論引發了當地民眾與反對黨的不滿，認為她是在試圖庇護同事的兒子，因此反對黨為此展開了12小時的抗議活動，向警方施壓。

中央調查局（CBI）在14、15日分別從犯罪現場和壽星身上採取DNA樣本進行比對，並承諾將展開進一步調查，希望能盡快捕獲真兇。報導稱，警方目前已將涉案的壽星帶到警局，要求對方協助調查。

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