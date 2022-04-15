噁翻！4男闖保護區「輪姦孟加拉巨蜥」　警搜手機驚見人獸性愛片

▲孟加拉巨蜥。（示意圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）近日發生一起駭人事件，有4名男子闖入當地一處孟加拉虎保護區，並輪姦了一隻長約137公分的孟加拉巨蜥，還把性侵過程用手機拍攝下來。目前當局以將4人逮捕起訴，一旦罪刑確立，恐將判處7年徒刑。

根據《歐普印度》報導，馬哈拉施特拉邦森林局官員表示，他們日前從監視器發現，有4名男子闖入保護區並強姦一隻長約137公分的孟加拉巨蜥，相關人員隨即趕往現場，但只抓到其中1人，另外3人則不知去向。警方獲報後搜查被捕男子的手機，發現手機內除了記錄性侵孟加拉巨蜥的過程外，另外還有兔子、豪豬、鹿等動物的照片。

▲逃跑3人遭警方逮捕。

警方隨後在拉特納吉里區的哈蒂夫村逮捕另外3人，他們除了騎乘2輛摩托車外，身上還被搜出2支手槍。警方公布4人身分，分別是桑迪普（Sandeep Tukaram Pawar）、曼格甚（Mangesh Kamtekar）、阿克謝（Akshay Kamtekar）和拉梅什（Ramesh Tukaram Ghag），應是從其他地方來到當地打獵。

森林局官員維沙爾（Vishal Mali）表示，目前已將4人提交給刑事法院審理。根據當地野生動物保護法，孟加拉巨蜥和老虎、獅子一樣是保育類動物，如4人與動物進行違反自然法則性交的罪刑確立，恐被判處7年徒刑。

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