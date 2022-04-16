快訊／宜蘭喜宴群聚還再燒！林姿妙宣布：即日起啟動居家照護

▲宜蘭啟動居家照護。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭今（16）日新增39例本土案例，其中8例為昨天已公布個案。另外，縣長林姿妙於記者會中宣布，宜蘭縣即日起，啟動確診個案居家照護專案，照護的對象以65歲以下無症狀或輕症且沒有懷孕或洗腎的確診者、同住的未確診者為主，將依據中央公布的指引執行。

縣府說明，晶園會館喜宴案今新增2人，目前累積確診人數已40人。衛生局已協調國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院以及羅東聖母醫院，今(16)日和明(17)日下午2時到6時加開服務時段，再次呼籲參與4月9日喜宴案的民眾，儘快至社區篩檢站接受篩檢。

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而某家庭聚餐群聚案，今新增2位親友確診，是案26997號的外公及舅舅(案32105號、案32106號)，2人因家族陸續有人確診，衛生單位匡列隔離並採檢，結果為陽性確診。

另有3案是某私立中學確診學生的補習班相關接觸者，於案29824確認後匡列採檢，後續陸續發現補習班老師(案32109)與老師的女朋友確診(案32110)，昨天發現同補習班的同學(案31828)確認診後，醫療團隊隨即進入某高中採檢，又發現同校案32847確診，目前都在隔離治療中。另外，還有24案持續疫調中。