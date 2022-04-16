陳時中認公布足跡「意義越來越小」！符合2原則再公布

記者黃士原／台北報導

疫情持續延燒，確診數快速攀升，不過新北市政府宣布15日開始不再公布足跡，讓許多新北市民感到不滿，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日表示，當足跡確診案件非常多的時候，公布足跡意義會越來越小，只要公布比較高風險或特定區域就可以了。

▲指揮官陳時中認公布足跡「意義越來越小」。（圖／指揮中心提供）

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新北市政府15日起開始不再公布足跡，這讓許多新北市民不滿表示，不公布足跡將讓民眾無所適從，不知如何判斷自己要不要快篩，民眾紛紛在新北市政府「我的新北市」粉絲專頁下留言，表示「市民有知的權利，請公佈足跡，不要擺爛」、「有公佈大家才能知道自己要不要快篩，早點發現早點自主管理啊」、「請公布確診者足跡」；也有民眾呼籲「不公布足跡，至少要知道哪個區域」。

對此，「我的新北市」粉絲專頁則表示，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播，確診個案足跡遍及各個生活領域，現在公佈的確診案例，經過發病、確診到公佈，都已經經過了幾天，強調Omicron病毒傳播速度非常快速，因此當個案數達千人以上時，足跡不代表只有哪裡有風險，而是處處都要有防疫意識，否則市民朋友可能誤以為沒有足跡就安全。因此國內單日新增確診數達千人以上，不再公布足跡。