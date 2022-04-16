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「沒打3劑禁跟團」旅行業罵爆！陳時中道歉：沒溝通就宣布

▲▼指揮中心4/16記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲「沒打3劑禁跟團」，陳時中道歉：沒溝通就宣布。（圖／指揮中心提供）

記者黃士原／台北報導

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，4/22起參加進香團、旅行團以及健身房場所要求打滿3劑疫苗，引起旅行業者罵聲一片，陳時中對於沒有跟旅行業者溝通就宣布感到「很抱歉」，以後如有相關事宜會盡量溝通。

針對旅行社質疑為何搭高鐵等等交通工具沒要求打滿3劑，陳時中說，旅行團相關接觸時間較長，但高鐵或是平常的捷運，人與人的接觸時間都相對短。另外，這段時間也有很多人反映在疫情之下，建議旅行團、遶境與進香團應該停辦，指揮中心在審慎考慮停辦影響太大的結果，所以要求要第3劑疫苗打好，以免參加者被傳染或重症風險變大，陳時中強調，基本上希望大家抵抗力變好，在停辦與選擇不影響生活又能健康方式來做。

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中華民國旅行業品質保障協會也提到，打滿3劑疫苗要求是「具有會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離性質的活動，包含團體旅遊（由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬於不特定人士之旅遊），公司員工旅遊、家族旅遊、里民旅遊、學校校外旅遊等特定人士的旅行團除外，不受上述須完成三劑才可 團的限制。18歲以下已施打2劑或 12歲以下孩童無疫苗可施打者，也不在3劑疫苗限令內。

針對相關解約退費原則，中華民國旅行業品質保障協會表示，已完成報名因故無法完成三劑而取消行程者，旅客應檢具未完成三劑之疫苗施打證明，因屬配合政府防疫規定而取消行程，屬不可歸責旅客及旅行業雙方之事由，應依國內旅遊定型化契約應記載事項第14點規定，旅行社扣掉必要費用後並將餘款退還旅客。旅客未提出施打疫苗證明而取消行程，視同旅客任意解除契約，除了繳交行政規費外，還要依比例賠償旅行業損失。

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