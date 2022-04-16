快訊／今本土1199例「分布19縣市」！新北434最多　台北+206

▲指揮中心今日召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央疫情指揮中心宣佈，今日本土確診案例新增1199例，分布於19縣市，其中新北434、台北206、桃園159、基隆92、高雄60、花蓮55為前六多的縣市。



▲指揮中心公布4/16確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1,351例COVID-19確定病例，分別為1,199例本土個案及152例境外移入(143例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(434例)，臺北市(206例)，桃園市(159例)，基隆市(92例)，高雄市(60例)，花蓮縣(55例)，臺中市(40例)，宜蘭縣(39例)，臺南市(29例)，彰化縣(16例)，新竹縣(15例)，苗栗縣及屏東縣(各12例)，新竹市(10例)，臺東縣(7例)，雲林縣及南投縣(各5例)，嘉義市(2例)，嘉義縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。