桃園疫情狂炸！再增6校、3補習班師生染疫　全市累計62校停課

▲桃園市仁和國中校園清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者陳韻如／桃園報導
本土疫情大爆發，桃園市單日確診人數昨（15）日創下290例新高，而這波疫情也燒進校園。根據最新的停課標準，全校1/3或10班以上班級有確診者，才會採全校停課，而桃園市衛生局也於昨晚發出最新的停課公告，新增6校、3補習班停課，目前桃園市累計有62所學校、補習班停課。
桃園市衛生局15日晚間貼出最新的停課公告，新增了6所學校及3間補習班停課10天，分別為成功國小、桃園國小、仁和國小、中正國小、中興國中、過嶺國中，以及私立智祥語文短期補習班（何嘉仁三民分校）、私立壹加壹語文數學珠心算短期補習班（劍橋文理）及私立興儒數學語文文理短期補習班市府分班，目前桃園市累計共有62所學校、補習班停課。
停課學校一次看：
1. 中原大學：
全校延長停課至4/17，4/18復課
2. 開南大學：
全校延長停課至4/24，4/25復課
3. 經國國中及經國非營利幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)
其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)
4. 私立勤益文理短期補習班：
停課10天(4/3～4/12，4/13復課)
5. 私立布蘭達美語文理短期補習班：
停課10天(4/4～4/13，4/14復課)
6. 健行科技大學：
確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。
7. 中埔國小：
全校停課10天(4/7-4/16，4/17復課)
8. 南勢國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天(4/8~4/17，4/18復課)
其餘師生停課7天(4/8~4/14，4/15復課)
9. 萬能科技大學：
全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)
10. 青埔國中：
全校停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
11. 私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
12. 私立鳳橋文理語文數學短期補習班(飛騰教育青埔校)：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
13. 青園國小：
全校預防性停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
14. 大成國小：
全校停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
15. 私立建文兒童課後照顧服務中心：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
16. 私立經典文理美語短期補習班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）
17. 龍華科大：
全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課）
註：因適逢假日故延長為11天
18. 楓樹國小(含附設幼兒園)：
全校停課10天(4/9-4/18，4/19復課)
19. 辰果美語文理短期補習班
停課10天(4/9-4/18，4/19復課)
20. 私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)
停課10天(4/9-4/18，4/19復課)
21. 新生醫專：
全校停課9天(4/9-4/17，4/18復課)
22. 國立體育大學：
全校停課12天(4/11~4/22，4/23復課)
註：因近假日故延長為12天
23. 新興高中：
全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)
24. 啟英高中：
全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)
25. 中原國小：
確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）
26. 銘傳大學：
全校停課6天(4/12~4/17，4/18復課)
27. 長庚大學：
全校停課10天(4/6~4/15，4/16復課）
28. 龍山國小：
全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）
29. 利百加文教吉的堡桃園龍山分校：
全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）
30. 私立芙西爾美語文理短期補習班：
停課10天(4/13-4/22，4/23復課）
31.平興國小：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
其他班級預防性停課1天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課
32. 私立佳峯英語會話短期補習班(佳音英語)：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
33. 私立智聖多元圍棋短期補習班文化分班(名人圍棋)：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
34. 私立蘇荷美術短期補習班：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
35.仁和國中：
全校停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
36. 成功工商：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
37. 永平工商：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
38. 中山國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天
39. 琢思文理語文數學短期補習班：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天
40. 中壢國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
41. 平鎮國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天
42. 童安園幼兒園：
全校停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
43. 大業幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天
44. 大忠國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
45. 大溪國小
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
46. 永豐高中(國中部)：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
47. 六和高中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
48. 觀音國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
49. 治平高中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
50. 林森國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
51. 西門國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
52. 乖乖幼兒園：
全園停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
53. 巴黎幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
54.私立智祥語文短期補習班(何嘉仁三民分校)：
停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
55.成功國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
56.桃園國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
57.仁和國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
58.中正國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
59.中興國中：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
60. 私立壹加壹語文數學珠心算短期補習班(劍橋文理)：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
61. 私立興儒數學語文文理短期補習班市府分班：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
62.過嶺國中：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)
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