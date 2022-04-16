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桃園疫情狂炸！再增6校、3補習班師生染疫　全市累計62校停課

▲桃園市今天有4名學生採檢後確診，教育局13日宣布包括平興國小等4所學校停課10天，圖為環保局人員在仁和國中校園外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市仁和國中校園清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

本土疫情大爆發，桃園市單日確診人數昨（15）日創下290例新高，而這波疫情也燒進校園。根據最新的停課標準，全校1/3或10班以上班級有確診者，才會採全校停課，而桃園市衛生局也於昨晚發出最新的停課公告，新增6校、3補習班停課，目前桃園市累計有62所學校、補習班停課。

桃園市衛生局15日晚間貼出最新的停課公告，新增了6所學校及3間補習班停課10天，分別為成功國小、桃園國小、仁和國小、中正國小、中興國中、過嶺國中，以及私立智祥語文短期補習班（何嘉仁三民分校）、私立壹加壹語文數學珠心算短期補習班（劍橋文理）及私立興儒數學語文文理短期補習班市府分班，目前桃園市累計共有62所學校、補習班停課。

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停課學校一次看：

1. 中原大學：
全校延長停課至4/17，4/18復課

2. 開南大學：
全校延長停課至4/24，4/25復課

3. 經國國中及經國非營利幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)
其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)

4. 私立勤益文理短期補習班：
停課10天(4/3～4/12，4/13復課)

5. 私立布蘭達美語文理短期補習班：
停課10天(4/4～4/13，4/14復課)

6. 健行科技大學：
確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。

7. 中埔國小：
全校停課10天(4/7-4/16，4/17復課)

8. 南勢國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天(4/8~4/17，4/18復課)
其餘師生停課7天(4/8~4/14，4/15復課)

9. 萬能科技大學：
全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

10. 青埔國中：
全校停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

11. 私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

12. 私立鳳橋文理語文數學短期補習班(飛騰教育青埔校)：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

13. 青園國小：
全校預防性停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

14. 大成國小：
全校停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

15. 私立建文兒童課後照顧服務中心：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

16. 私立經典文理美語短期補習班：
停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

17. 龍華科大：
全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課）
註：因適逢假日故延長為11天

18. 楓樹國小(含附設幼兒園)：
全校停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

19. 辰果美語文理短期補習班
停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

20. 私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)
停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

21. 新生醫專：
全校停課9天(4/9-4/17，4/18復課)

22. 國立體育大學：
全校停課12天(4/11~4/22，4/23復課)
註：因近假日故延長為12天

23. 新興高中：
全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)

24. 啟英高中：
全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)

25. 中原國小：
確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）

26. 銘傳大學：
全校停課6天(4/12~4/17，4/18復課)

27. 長庚大學：
全校停課10天(4/6~4/15，4/16復課）

28. 龍山國小：
全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

29. 利百加文教吉的堡桃園龍山分校：
全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

30. 私立芙西爾美語文理短期補習班：
停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

31.平興國小：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)
其他班級預防性停課1天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課

32. 私立佳峯英語會話短期補習班(佳音英語)：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

33. 私立智聖多元圍棋短期補習班文化分班(名人圍棋)：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

34. 私立蘇荷美術短期補習班：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

35.仁和國中：
全校停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

36. 成功工商：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

37. 永平工商：
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

38. 中山國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天

39. 琢思文理語文數學短期補習班：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天

40. 中壢國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

41. 平鎮國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天

42. 童安園幼兒園：
全校停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

43. 大業幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)
其他班級4/14預防性停課1天

44. 大忠國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

45. 大溪國小
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

46. 永豐高中(國中部)：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

47. 六和高中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

48. 觀音國中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

49. 治平高中：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

50. 林森國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

51. 西門國小：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

52. 乖乖幼兒園：
全園停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

53. 巴黎幼兒園：
確診者該班級停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

54.私立智祥語文短期補習班(何嘉仁三民分校)：
停課10天(4/14~4/23，4/24復課)

55.成功國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

56.桃園國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

57.仁和國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

58.中正國小：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

59.中興國中：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

60. 私立壹加壹語文數學珠心算短期補習班(劍橋文理)：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

61. 私立興儒數學語文文理短期補習班市府分班：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

62.過嶺國中：
確診者該班級停課10天(4/15~4/24，4/25復課)

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