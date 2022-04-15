孕婦染疫收住院「看周數」惹議　指揮中心解釋後送原則

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心宣布即起強化重症分流，僅有中重症、70歲以上、懷孕36周以上等4類人由醫院收治，其餘收治加強版集中檢疫所、防疫旅館，或者居家照護，引發婦產科醫師擔憂，懷孕染疫不應單以周數作為收治指引。指揮中心今日說明三點原因，並強調加強型及檢所將例行照會婦產科醫師，經評估有需求會轉送醫院收治。

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中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，為擴大醫療應變量能，強化輕重症分流，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護，昨（14）日調整COVID-19確定病例輕重症分流收治條件，醫院收治中重症、高齡（70歲以上）、血液透析、懷孕36週以上確診者；其餘依條件收治至加強版集中檢疫所/防疫旅館或居家照護管理。有關媒體報導部分專業人士對孕婦確診者依懷孕週數做為輕重症分流存有疑慮，指揮中心說明如下：

(一)懷孕染疫之併發症風險高，近預產期者也隨時可能有生產照護需要，較不適合居家照護模式。

(二)孕婦如確診，先依週數(36週)分流到加強型集檢所/防疫旅館或醫院。至加強型集檢所/防疫旅館者，除每日健康關懷，負責醫院會例行照會婦產科醫師視訊或到所會診，評估有需要住院觀察/治療者，會轉送醫院收治。

(三)所有加強型集檢所/防疫旅館均已與醫院設綠色通道，因應緊急醫療後送需求，請入住民眾安心。

指揮中心指出，將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。