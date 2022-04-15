快訊／高雄警爆群聚！左營分局9警+1外役人員染疫　感染源找到了

▲高雄市警察局左營分局爆群聚染疫。（圖／資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警爆群聚！左營分局昨有1名女警因出現流鼻水症狀就醫，快篩陽性送醫確診，分局緊急進行全員快篩，初步清查共有9警以及1位橋頭地檢署派駐在左營分局的外役人員染疫。高雄市長陳其邁今（15）日上午證實，分局9+1確診，因對勤務有影響，警察局已立刻做調整，研判感染源是來自於一位人員在社區的接觸，排除因職場或工作上的勤務感染。

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▲高雄市長陳其邁下午將召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁今天受訪證實，初步清查，在左營分局總共有9+1個確診，1位是橋頭地檢署派駐在左營分局的外役人員，這幾位確診同仁都屬於內勤人員，集中在特定樓層，所以對於勤務有影響。昨天警察局立刻對於勤務做一些調整，包括保大支援，也因為受感染的同仁都是內勤人員，外勤部分並無同仁確診，所以也採取加嚴的防疫措施，來管控左營分局的感染風險。

陳其邁強調，包括人力調動、治安維持、正常勤務這部分影響不大，受影響部分是內勤工作，但是外勤對於治安打擊犯罪沒有受到影響。至於左營分局分局長與副座狀況，會於下午疫情會議做說明。

最後，陳其邁也感謝所有警察同仁，不管是在平常治安維護，甚至是在防疫工作上的支援都非常辛苦，真的以他們為榮。