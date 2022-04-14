快訊／高雄+40！5大張確診足跡一次看　影城、Spa會館、多家酒吧

▲高雄確診者足跡清消畫面。（圖／資料照／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心14日宣布台灣新增874例本土病例，再創單日確診新高，其中高雄新增40例。市長陳其邁下午召開記者會表示，高雄今天新增40例，有2例因為其可傳染期大部分時間在台北，所以轉銜台北市，目前還是以外縣市旅遊史為最主要風險。另外，衛生局也公布確診者足跡，包含Mu慕 Spa紓壓會館、Marley Saloon穀倉酒館、BAR GAZ沙發酒吧等。

在今天公布的確診足跡之中，包含台糖花市、鳳農市場、特力屋高雄大順店、Mu慕Spa舒壓會館、義大世界購物廣場、大社果菜市場、大遠百威秀影城、參良居酒屋、神采飛揚KTV、Marley Saloon穀倉酒館、好市多大順店、BAR GAZ沙發酒吧等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼高雄4/14確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁指出，今天40例之中，屏東娛樂場所2例、居隔陰轉陽7例、外縣市旅遊史5例，其中有2例因可感染期大部分時間都在台北市，為方便疫調跟個案追蹤，跟中央協調轉銜台北市，還有密切接觸者26例，以及疫調中2例。他說，目前確診狀況跟昨天差不多，但以外縣市旅遊史為最主要風險。

衛生局補充，娛樂場所衍伸2例個案，基本上是屏東天上人間、想再來小吃部衍伸個案，隔離期間7例沒社區風險，5例外縣市，2例轉銜台北市，過去14天在台北，前天到高雄，但因4/8也有參加阿妹演唱會，結果去採檢發現確診，座位在黃2D。目前阿妹4/8演唱會，在高雄市至少有5例確診。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情。（圖／高雄市政府提供）

