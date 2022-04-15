　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／美參議員葛瑞姆：拋棄台灣就是拋棄自由　世界應「重新開機」

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團來台，外交部長吳釗燮15日中午午宴款待訪團，行前在台北賓館舉行小型媒體見面會。葛瑞姆致詞時直言，台灣與美國共享自由價值，台灣是美國和平的夥伴，「拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，並直指現在是把全世界「重新開機」的機會，台灣是小小的地方，但卻代表「自由」這個龐大的價值。

▲▼美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團15日中午到外交部接受媒體訪問。（圖／記者呂晏慈攝）

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）致詞。（圖／記者呂晏慈攝）

此次訪團成員包括美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

外交部今天安排訪團在台北賓館進行小型媒體見面會，但因訪團成員上午拜會總統蔡英文時，雙方相談甚歡，記者會延遲超過半小時才開始。

葛瑞姆致詞時表示，今天早上和總統見面的時候，有了非常投入、溫暖、充滿友誼的對話，他向蔡英文分享，若有更多台灣人到美國投資，政治人物將可解釋台灣的重要性，所以才能說服將南卡的戰機送給台灣，另外還有波音公司生產的客機，也希望能夠賣給華航等公司，「我們雙方有更多商業往來，雙方關係就會越來越堅強」。

葛瑞姆說，在台灣這個小小的地方生產的晶片，已經成為主導世界的力量，他返回美國後，也會和人民分享，這些晶片對台灣和美國是有多麽重要；此外，同樣重要的是自由的概念，如同美國、台灣能夠自由選擇自己的領袖，中國共產黨所支持的普丁政權，而台灣人民支持的是正在受苦的烏克蘭人民。

「台灣是美國和平的夥伴，根據法治與全世界做生意，拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，葛瑞姆說，美國永遠不會放棄自由，希望中共能夠改弦易撤，直到那天到來之前，全世界必須強而有力地面對各種壓迫，中國共產黨的所作所為，包括逮捕一些人民，都與台灣大相徑庭，「現在是跟他們（指中國）追究責任的時候」。

葛瑞姆更劍指俄羅斯和中國表示，俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，中共統治更衍生出全球疫情；他向世界喊話說，現在是把全世界重新開機的機會，台灣是個小地方，但是它所代表的價值是非常龐大的：也就是自由。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
激增1209例「回歸三級不遠了」？　專家：3類人別外出
快訊／今本土狂燒1209例！　單日首破千
LIVE／今傳本土破千！　陳時中最新說明
快訊／北市師大附中2生確診！　全校遠距教學
潛入地球最深處破世界紀錄！　駭人場面曝
2女囚和跨性別女囚關一起　「結果懷孕了」
粿粿上圍激增「炸飽滿半球」！　孕肚近照曝
快訊／接觸確診者　陳時中、莊人祥「照常出席記者會」
快訊／彰化爆命案！　兄弟1死1命危
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

戴「堅若磐石」口罩現身　孟南德茲：世界不會允許負面事情發生在台灣

陳信瑜自曝想離職被柯文哲挽留　稱「買不到快篩」想幫助弱勢勞工

快訊／美參議員葛瑞姆：拋棄台灣就是拋棄自由　世界應「重新開機」

高雄鳳山、前鎮小港初選民調出爐　邁盟、湧言會各有斬獲

濫用特支費爆爭議　台北市勞動局長陳信瑜道歉承諾繳交罰款

陸嗆吳釗燮「小妾都不如」　綠幕僚反擊：普丁前鵪鶉樣「乖俄子」

快訊／訪團成員都接到中國發函抗議　孟南德茲：但我們沒有因此退縮

白宮國安顧問蘇利文關切台海情勢　外交部：持續維護台海安定

LIVE／美跨黨派參眾議員炫風來台　今中午媒體見面會

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

戴「堅若磐石」口罩現身　孟南德茲：世界不會允許負面事情發生在台灣

陳信瑜自曝想離職被柯文哲挽留　稱「買不到快篩」想幫助弱勢勞工

快訊／美參議員葛瑞姆：拋棄台灣就是拋棄自由　世界應「重新開機」

高雄鳳山、前鎮小港初選民調出爐　邁盟、湧言會各有斬獲

濫用特支費爆爭議　台北市勞動局長陳信瑜道歉承諾繳交罰款

陸嗆吳釗燮「小妾都不如」　綠幕僚反擊：普丁前鵪鶉樣「乖俄子」

快訊／訪團成員都接到中國發函抗議　孟南德茲：但我們沒有因此退縮

白宮國安顧問蘇利文關切台海情勢　外交部：持續維護台海安定

LIVE／美跨黨派參眾議員炫風來台　今中午媒體見面會

激增1209例「回歸三級不遠了」？　專家給答案！3類人別外出

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

悍將拚止連敗！江少慶VS象魔力　運彩開盤看好兄弟

陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

De Beers Jewellers 全新鑽戒設計　頌揚璀璨愛情與永恒承諾

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝　NASA解答了

舉重變歪腰！學校沒錢請運動防護員　體育班14歲少年長骨剌

人妻遭尪家暴「打到心跳停止」　ICU撐5天面目全非亡！恐怖經歷曝

快訊／高科大再爆學生確診　楠梓校區「7班8堂課」遠距教學3天

愛車「3片烤漆遭擦傷」名嘴調監視器怒了！　列5理由放過年輕騎士

政治熱門新聞

快訊／葛瑞姆超挺台：是時候讓中國付出代價

快訊／北市曝8確診足跡　曾到台大籃球場、饗饗、酒吧、K書中心

「跑7家」買不到快篩　她批：有政府，能放心嗎？

快訊／新北最新足跡　星巴克、路易莎、壽司店、健身房、KTV

韓家軍拼復仇？美女發言人登記左楠初選　他讚：帶刺紅玫瑰

多圖／AIT邀米其林二星餐廳甜點主廚　大秀9道「美國胡桃甜點」　

快訊／蔡英文最新PCR結果出爐　明起自主管理恢復公開行程

快訊／北市曝8確診足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越上榜

快訊／2記者「陽性」　侯友宜快篩結果出爐

LIVE／隔離10天解禁！　蔡英文接見美國參院超友台訪團

今又＋1！張惠妹演唱會累計16確診

國台辦諷台灣「連小妾都不如」　外交部反擊

王浩宇如願退選：高雄真暖

幕後／超友台6大咖炫風訪台　4大重點一次看

更多熱門

相關新聞

陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團來台，外交部長吳釗燮15日中午午宴款待訪團，行前在台北賓館舉行小型媒體見面會。媒體關注，若中國大陸武力犯台，美國是否會協防台灣？葛瑞姆直言，好人屈服於邪惡將使其得寸進尺，台灣就是美國的盟友，美國的軍隊非常強大，用意在保護世界的自由，「我們不尋求衝突，但是我們會為價值而戰」。

孟南德茲：世界不會允許負面事情發生在台灣

孟南德茲：世界不會允許負面事情發生在台灣

寂寞德牧和貓咪當朋友　超麻吉感情惹哭600萬人

寂寞德牧和貓咪當朋友　超麻吉感情惹哭600萬人

準確率90%！FDA首批新冠呼吸檢測法

準確率90%！FDA首批新冠呼吸檢測法

蘇利文關切台海情勢　外交部：持續維護台海安定

蘇利文關切台海情勢　外交部：持續維護台海安定

關鍵字：

美國台灣

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

阿Ben半夜笑了「被塔綠班出征初體驗」

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面