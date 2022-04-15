快訊／美參議員葛瑞姆：拋棄台灣就是拋棄自由　世界應「重新開機」

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團來台，外交部長吳釗燮15日中午午宴款待訪團，行前在台北賓館舉行小型媒體見面會。葛瑞姆致詞時直言，台灣與美國共享自由價值，台灣是美國和平的夥伴，「拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，並直指現在是把全世界「重新開機」的機會，台灣是小小的地方，但卻代表「自由」這個龐大的價值。

▲美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）致詞。（圖／記者呂晏慈攝）

此次訪團成員包括美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

外交部今天安排訪團在台北賓館進行小型媒體見面會，但因訪團成員上午拜會總統蔡英文時，雙方相談甚歡，記者會延遲超過半小時才開始。

葛瑞姆致詞時表示，今天早上和總統見面的時候，有了非常投入、溫暖、充滿友誼的對話，他向蔡英文分享，若有更多台灣人到美國投資，政治人物將可解釋台灣的重要性，所以才能說服將南卡的戰機送給台灣，另外還有波音公司生產的客機，也希望能夠賣給華航等公司，「我們雙方有更多商業往來，雙方關係就會越來越堅強」。

葛瑞姆說，在台灣這個小小的地方生產的晶片，已經成為主導世界的力量，他返回美國後，也會和人民分享，這些晶片對台灣和美國是有多麽重要；此外，同樣重要的是自由的概念，如同美國、台灣能夠自由選擇自己的領袖，中國共產黨所支持的普丁政權，而台灣人民支持的是正在受苦的烏克蘭人民。

「台灣是美國和平的夥伴，根據法治與全世界做生意，拋棄台灣就等於拋棄自由本身」，葛瑞姆說，美國永遠不會放棄自由，希望中共能夠改弦易撤，直到那天到來之前，全世界必須強而有力地面對各種壓迫，中國共產黨的所作所為，包括逮捕一些人民，都與台灣大相徑庭，「現在是跟他們（指中國）追究責任的時候」。

葛瑞姆更劍指俄羅斯和中國表示，俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，中共統治更衍生出全球疫情；他向世界喊話說，現在是把全世界重新開機的機會，台灣是個小地方，但是它所代表的價值是非常龐大的：也就是自由。