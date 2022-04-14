新任波蘭處長高則叡拜會鄭文燦　展望疫後產業合作

▲新任波蘭處長高則叡拜會市長鄭文燦。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新上任的波蘭台北辦事處處長高則叡，14日首次拜會桃園市長鄭文燦，雙方就電動車、再生能源及高科技產業發展交換意見。高處長表示，波蘭是全世界最大的氫能源生產國，將來雙方可以締結更多姊妹城市，在包括文化、教育及電動車、電動巴士產業等合作，並為彼此連結更多鄰近市場。

鄭市長表示，近幾年台灣和波蘭在經貿和教育方面往來密切，關係良好，疫情爆發之初，台灣及時捐贈口罩及相關防疫物資，去(2021)年9月波蘭也回贈台灣40萬劑AZ疫苗，展現波蘭對台灣的溫暖善意。

鄭市長說，為了達到2050淨零碳排放，世界各國陸續訂下2025至2035年間全面淘汰燃油車、轉化為電動車的目標。桃園不僅是全台最大的汽車、電動汽機車整車組裝及零組件供應鏈，更積極推動電動汽、機車，電動機車數量全台最多。此外，全台灣前30大資通訊產業落腳桃園，當中也有10餘家已有在波蘭設廠，推動未來擴大投資也是可行的合作方向，將安排適當時間，邀請高處長參訪市內電動車產業，促進產業對話、增加投資合作意願。

市府秘書處長顏子傑表示，桃園市升格前，當時的桃園市公所(現桃園區公所)在100年跟波蘭拉當市簽訂為姐妹市，前陣子拉當市也有來信希望桃園能夠提供一些物資支援給烏克蘭難民，這方面已請外交部協助，希望之後波蘭若有外交泡泡訪團來訪，也可以協助邀請拉當市長參加、訪問桃園，加深友好關係。